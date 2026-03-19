El atuendo de Gwyneth Paltrow, considerado "restrictivo", divide a los usuarios de internet.

Léa Michel
@gwynethpaltrow / Instagram

La actriz y cantante estadounidense Gwyneth Paltrow hizo un regreso muy notorio a los Premios Oscar 2026 con un espectacular vestido blanco... pero también uno que fue considerado "muy restrictivo", hasta el punto de dividir por completo a los usuarios de internet.

Un vestido espectacular considerado "poco práctico".

Para su primera aparición en los Óscar en 11 años, la actriz de "Marty Supreme" optó por un vestido largo blanco de corte recto, con aberturas laterales. Visto de frente, el atuendo parecía un vestido minimalista, pero en cuanto se giraba, se revelaban grandes paneles de malla con incrustaciones de cristal, como un mono interior, dejando al descubierto todo su costado.

En un vídeo de "preparación" publicado en el canal de YouTube de Goop , Gwyneth le confió a su hija Apple que tuvieron que "coserla" literalmente al vestido, y que el mono que llevaba debajo simplemente le impedía ir al baño: explicó que "no pudo orinar durante toda la ceremonia" .

Un atuendo que genera debate en línea

En las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, muchos elogiaron la audacia y el estilo de Gwyneth Paltrow, calificando el vestido de "sublime", "ultramoderno" y "perfecto para su gran regreso a la alfombra roja".

Por otro lado, muchos internautas criticaron el atuendo, considerándolo "demasiado complicado" y "poco realista". Algunos lo describieron como un "look incómodo" y otros expresaron su asombro ante el hecho de que un vestido tuviera que coserse al cuerpo e impidiera ir al baño. Varios comentarios también denunciaron una moda "desconectada de la vida cotidiana", donde el espectáculo prima sobre la comodidad y la libertad de movimiento.

En resumen, en los Premios de Actores de 2026, Gwyneth Paltrow ya lució un vestido negro que causó gran revuelo. Con esta silueta blanca con aberturas laterales, confirma un estilo más teatral, incluso si ello implica aceptar limitaciones extremas… y desatar un acalorado debate sobre la frontera entre la alta costura y la comodidad minimalista.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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