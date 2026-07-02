La actriz y modelo canadiense Emeraude Toubia compartió en Instagram una foto tomada durante su entrenamiento, acompañada de un mensaje de apoyo a México. Impresionó a sus seguidores, muchos de los cuales elogiaron su físico. "Abdominales esculpidos", decía un comentario.

Un entrenamiento lleno de energía

En esta foto, Emeraude Toubia posa en un gimnasio de boxeo, con un sujetador deportivo blanco y mallas negras. Con el puño en alto y una pelota bajo el brazo, irradia una energía contagiosa bajo una hilera de banderas, incluida la mexicana. "Vamos mi México", escribió en la foto, combinando su pasión por el deporte con su conexión con sus raíces.

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Una foto que provocó reacciones entre los usuarios de internet.

La foto desató una oleada de reacciones de admiración. Muchos internautas elogiaron la "figura tonificada" de la actriz. "Un abdomen esculpido", comentaron algunos. Si bien muchos internautas alabaron la figura de la actriz y modelo canadiense Émeraude Toubia, este enfoque en la apariencia física oculta lo esencial.

Más allá de su apariencia, lo que merece ser destacado es su talento, su trayectoria profesional y su compromiso. Una mujer no se define únicamente por su cuerpo, que es objeto de debate: se expresa a través de sus ideas, su trabajo y sus acciones. Desde una perspectiva más amplia, también sería deseable valorar la diversidad de tipos de cuerpo y reconocer la belleza en todas sus formas, en lugar de clasificar los cuerpos o reducirlos a criterios estéticos.

Una orgullosa defensora de México y una actriz destacada.

Orgullosa de su herencia mexicana, Emeraude Toubia quiso mostrar su apoyo a la selección nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Fue una forma de celebrar sus raíces y compartir su pasión por el deporte con su comunidad. Conocida por sus papeles en las series "Shadowhunters" y "With Love", también ha cautivado a un amplio público. Con millones de seguidores, cultiva una imagen alegre y cercana, logrando un equilibrio perfecto entre su carrera y su vida personal.

Con esta foto, Emeraude Toubia combina con orgullo su pasión por el deporte con su amor por sus raíces. Una vez más, ha cautivado a sus fans, confirmando su energía contagiosa tanto en las redes sociales como en la pantalla.