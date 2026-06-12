A sus 67 años, la cantante Madonna sorprende con sus "atrevidas" elecciones de moda.

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

La cantante y compositora estadounidense Madonna sigue rechazando cualquier idea de retirarse de los escenarios. La reina del pop acaba de hacer otra aparición espectacular, esta vez en un concierto sorpresa en pleno Times Square, Nueva York. Y su atuendo rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Un concierto sorpresa en pleno corazón de Times Square.

El factor sorpresa fue total. Sin previo aviso, Madonna apareció en un escenario improvisado en medio de una de las plazas más emblemáticas del mundo, ofreciendo un miniconcierto ante una multitud de transeúntes atónitos. Esta puesta en escena urbana refleja a la perfección su reputación: la de una artista capaz, durante más de cuarenta años, de transformar cada aparición en un acontecimiento cultural.

Para la ocasión, la organización logística del espectáculo se concibió incluso como una auténtica actuación improvisada, un formato particularmente de moda entre la nueva generación de artistas, pero que Madonna lleva practicando desde sus primeros conciertos en Nueva York en la década de 1980.

Una silueta que hace clara referencia a toda su carrera.

Sin pantalones, Madonna apareció con un atuendo compuesto por ropa interior rosa pastel, cubierta por un corsé bicolor que marcaba su cintura. Este look hacía referencia directa a su estética característica de los años noventa: la gira "Blond Ambition Tour", época en la que exhibía en el escenario siluetas que combinaban corsés, realce del busto y la estética de la lencería, ahora usada fuera del hogar.

Para completar el look, unas medias de rejilla negras y unas botas plateadas hasta la rodilla definen la silueta con una estética futurista. Con cada movimiento, el brillo de las botas refleja la luz de los letreros de neón de Nueva York, creando un efecto visual casi cinematográfico.

Accesorios que estructuran la apariencia

En cuanto a las joyas, Madonna optó por la abundancia. Varias capas de collares, anillos y pulseras, en materiales que combinaban plata y cadenas gruesas, añadieron un toque rockero a su look. Y en su rostro, unas gafas con cristales azules aportaron el toque gráfico final y difuminaron deliberadamente la mirada de la cantante, como si quisiera mantenerla, a pesar de la exposición pública, parcialmente oculta. Una ecuación visual perfectamente ejecutada, donde cada elemento amplifica al otro. Nada se dejó al azar, al igual que en las grandes actuaciones de la cantante a lo largo de su carrera.

Una nueva era de moda y música con carácter.

Esta puesta en escena urbana llega en un momento crucial de su carrera. Madonna se prepara para su regreso musical con un nuevo álbum, previsto para este año (2026), el primero con Warner Records en casi veinte años. El productor Stuart Price, quien también trabajó en su éxito de 2005, "Confessions on a Dance Floor", está al mando. Esta colaboración anuncia una energía renovada en el repertorio dance-pop que la ha caracterizado durante los últimos 25 años.

Madonna demuestra así que la edad no tiene nada que ver con la audacia, por si alguien aún lo dudaba. Y que la moda, cuando se luce como una verdadera forma de arte, jamás pierde su poder de fascinación. Una demostración que sin duda seguirá inspirando mucho después de esta temporada.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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