El modelo estadounidense Brooks Nader luce un look que está causando sensación.

Algunos atuendos bastan por sí solos para captar la atención de todos. Brooks Nader lo demostró una vez más al aparecer con un vestido corto blanco de archivo de La Perla, que rápidamente causó sensación.

Una pieza de los archivos de La Perla rescatada del olvido.

La prenda en cuestión es un vestido corto blanco de los archivos de La Perla, confeccionado en un tejido suave y ligeramente transparente que cae con elegancia. Lo primero que llama la atención es el escote, sostenido por dos finos tirantes. Esta confección minimalista le confiere a la prenda un carácter inconfundible.

El vestido también está adornado con una hilera de pequeñas flores bordadas multicolores que recorren la parte delantera en diagonal. Este detalle romántico crea un contraste llamativo con la sencillez y el minimalismo de la estructura, entre la ligereza de una prenda y la precisión de una pieza de alta costura.

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Un estilo que convierte al vestido en el protagonista.

Para complementar a la perfección el atuendo, Brooks Nader optó por un maquillaje cálido y luminoso, con un sutil labial nude y una melena rubia peinada en ondas voluminosas que enmarcaban su rostro. Sin accesorios superfluos. El resultado es una silueta donde cada detalle parece haber sido cuidadosamente considerado para que el vestido sea el único protagonista.

Brooks Nader está atravesando un periodo especialmente activo en el mundo de la moda. A principios de abril, causó sensación con un vestido corto de encaje negro de tirantes finos para una cena de Pascua en Malibú. Unas semanas antes, en los premios Fashion Trust US Awards 2026 en Los Ángeles, lució un vestido corto, drapeado y con escote Bardot en tono rosa empolvado, con un fruncido pronunciado en el centro que creaba un efecto de corsé. Todos estos looks apuntan a una línea estilística coherente: prendas cortas, precisas y con mucha personalidad.

Un futuro ajetreado para el modelo.

Fuera del mundo de la moda, Brooks Nader se une al reinicio de "Baywatch" en Fox para la temporada 2026-2027, interpretando a Selene, la capitana decidida del equipo de socorristas de la playa Zuma. Esto representa una nueva oportunidad para que su personalidad se exprese con mayor soltura, en todas sus facetas.

Con esta impactante aparición, Brooks Nader reafirma su estilo y su habilidad para modernizar piezas de archivo. Entre la moda, la imagen y nuevos proyectos audiovisuales, la modelo estadounidense continúa su ascenso, consolidando un estilo personal cada vez más distintivo.