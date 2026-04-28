La actriz Nina Dobrev comparte detalles de su viaje en tren, pero es esta bañera la que está causando revuelo.

Fabienne Ba.
@nina / Instagram

La actriz y modelo búlgaro-canadiense Nina Dobrev compartió imágenes de su viaje en el Venice Simplon-Orient-Express y, entre todas las fotos, una imagen en una bañera fue la que inmediatamente llamó la atención de todos.

La bañera a bordo del Orient Express: un lujo poco común.

La estrella de "The Vampire Diaries" compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos de su aventura a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, el legendario tren de lujo. Entre las imágenes del viaje, una foto en blanco y negro de ella en una bañera, cubierta de burbujas, acaparó de inmediato toda la atención.

A bordo del Venice Simplon-Orient-Express, los camarotes históricos cuentan únicamente con un lavabo sencillo. Solo las Grand Suites —la máxima expresión del lujo a bordo— ofrecen baño privado, aunque con ducha. Sin embargo, existe una excepción: el Observatorio, una suite única que ocupa un vagón entero e incluye un baño con bañera exenta, una biblioteca, un salón de té con chimenea y una claraboya para contemplar las estrellas. Una joya reservada para unos pocos privilegiados, y al parecer, Nina Dobrev se encontraba entre ellos.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Nina Dobrev (@nina)

Un tren que combina el lujo Art Déco con servicios excepcionales.

Compuesto por vagones europeos de las décadas de 1920 y 1930, el Venice Simplon-Orient-Express recorre más de 1100 kilómetros a través de Francia, Italia, Austria y Hungría, en un entorno Art Déco meticulosamente restaurado. A bordo, las comidas se sirven en uno de los tres vagones restaurante —el Côte d'Azur, el Étoile du Nord y el Orientale— y el servicio de camarotes las 24 horas garantiza la comodidad de los pasajeros. Un viaje que es tanto una experiencia sensorial como un medio de transporte.

Nina Dobrev, una habitual en el tipo de fotos que dan que hablar.

No es la primera vez que Nina Dobrev sorprende a sus seguidores con sus publicaciones en Instagram. La actriz, conocida por su estilo impecable, suele alternar looks sofisticados con momentos más espontáneos. Este paseo en el Orient Express no es la excepción: una mezcla de viajes de lujo, elegancia y un toque de provocación equilibrada.

Una bañera en un tren legendario, una fotografía en blanco y negro: así, Nina Dobrev resumió la esencia del Orient Express en una sola imagen, el lujo como arte de vivir y la libertad de mostrarlo a la manera de cada uno.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
La actriz Zoe Saldaña deslumbra con un brillante vestido trompe-l'œil
Article suivant
La actriz Eva Longoria, que reside en España, revela qué es lo que más echa de menos de Estados Unidos.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

La actriz Charlize Theron se enfrenta a su fobia; su reacción provoca risas entre los internautas.

En la pantalla, Charlize Theron se enfrenta sin miedo a los peores peligros, pero al encontrarse con una...

La actriz Eva Longoria, que reside en España, revela qué es lo que más echa de menos de Estados Unidos.

La actriz, directora, productora y modelo estadounidense Eva Longoria dejó atrás su vida en Estados Unidos sin dudarlo....

La actriz Zoe Saldaña deslumbra con un brillante vestido trompe-l'œil

La actriz, directora y productora estadounidense Zoe Saldaña nunca hace las cosas a medias en la alfombra roja....

El modelo estadounidense Brooks Nader luce un look que está causando sensación.

Algunos atuendos bastan por sí solos para captar la atención de todos. Brooks Nader lo demostró una vez...

"Sin filtros": La cantante Kesha sorprende con imágenes tan naturales como atrevidas.

El 24 de abril de 2026, la cantante estadounidense Kesha no celebró el Día de la Tierra con...

Este vestido de cuero que luce la actriz Kerry Washington esconde un detalle inesperado.

La actriz, productora y directora estadounidense Kerry Washington lució uno de sus looks más impactantes en el evento...