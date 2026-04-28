La actriz Nina Dobrev comparte detalles de su viaje en tren, pero es esta bañera la que está causando revuelo.

La actriz y modelo búlgaro-canadiense Nina Dobrev compartió imágenes de su viaje en el Venice Simplon-Orient-Express y, entre todas las fotos, una imagen en una bañera fue la que inmediatamente llamó la atención de todos.

La bañera a bordo del Orient Express: un lujo poco común.

La estrella de "The Vampire Diaries" compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos de su aventura a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, el legendario tren de lujo. Entre las imágenes del viaje, una foto en blanco y negro de ella en una bañera, cubierta de burbujas, acaparó de inmediato toda la atención.

A bordo del Venice Simplon-Orient-Express, los camarotes históricos cuentan únicamente con un lavabo sencillo. Solo las Grand Suites —la máxima expresión del lujo a bordo— ofrecen baño privado, aunque con ducha. Sin embargo, existe una excepción: el Observatorio, una suite única que ocupa un vagón entero e incluye un baño con bañera exenta, una biblioteca, un salón de té con chimenea y una claraboya para contemplar las estrellas. Una joya reservada para unos pocos privilegiados, y al parecer, Nina Dobrev se encontraba entre ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nina Dobrev (@nina)

Un tren que combina el lujo Art Déco con servicios excepcionales.

Compuesto por vagones europeos de las décadas de 1920 y 1930, el Venice Simplon-Orient-Express recorre más de 1100 kilómetros a través de Francia, Italia, Austria y Hungría, en un entorno Art Déco meticulosamente restaurado. A bordo, las comidas se sirven en uno de los tres vagones restaurante —el Côte d'Azur, el Étoile du Nord y el Orientale— y el servicio de camarotes las 24 horas garantiza la comodidad de los pasajeros. Un viaje que es tanto una experiencia sensorial como un medio de transporte.

Nina Dobrev, una habitual en el tipo de fotos que dan que hablar.

No es la primera vez que Nina Dobrev sorprende a sus seguidores con sus publicaciones en Instagram. La actriz, conocida por su estilo impecable, suele alternar looks sofisticados con momentos más espontáneos. Este paseo en el Orient Express no es la excepción: una mezcla de viajes de lujo, elegancia y un toque de provocación equilibrada.

Una bañera en un tren legendario, una fotografía en blanco y negro: así, Nina Dobrev resumió la esencia del Orient Express en una sola imagen, el lujo como arte de vivir y la libertad de mostrarlo a la manera de cada uno.