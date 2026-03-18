A sus 44 años, Jessica Alba luce espectacular con un deslumbrante vestido negro.

Anaëlle G.
@jessicaalba / Instagram

La actriz, modelo y empresaria estadounidense Jessica Alba lució recientemente su impresionante figura en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair con un deslumbrante vestido negro que reinterpretó el clásico vestido negro en una versión de alta costura.

Un vestido negro que realza la figura

Para la fiesta posterior a los Óscar, Jessica Alba llegó al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles con un diseño exclusivo, completamente bordado con lentejuelas negras. El vestido, con su corpiño recto y sin tirantes, creaba una silueta definida en el busto antes de caer en una falda columna con abertura y adornada con plumas en 3D en el bajo, que aportaban movimiento a cada paso. El pronunciado escote estilizaba la figura, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y modernidad.

Accesorios negros y algunos toques de luz.

Jessica Alba optó por un look completamente negro, combinando su vestido con zapatos de tacón de punta y un bolso de mano de satén. Para contrastar con el fondo oscuro, añadió el toque justo de brillo: anillos de diamantes y pendientes largos que captaron los flashes de las cámaras. Esta elección minimalista de accesorios permitió que el vestido fuera el protagonista, a la vez que realzaba la estilizada figura.

Un tratamiento de belleza natural

En cuanto a su look, la estrella de "Los Cuatro Fantásticos" optó por un peinado voluminoso con suaves rizos y raya al medio, obra de la estilista Brittney Ryan. Su maquillaje, con un toque de sol, realzó su tez: sombras de ojos iridiscentes, mejillas rosadas y labios brillantes para un acabado luminoso.

La apariencia coordinada de una pareja

Aunque la pareja posó por separado en la alfombra roja, su acompañante, el actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana Danny Ramirez, también optó por el negro, con una camisa ligeramente desabrochada, chaqueta a juego y pantalones de traje impecables. Juntos, formaron un dúo elegante y perfectamente coordinado, discreto pero muy sofisticado para esta noche clave de la temporada de premios.

Con su deslumbrante vestido negro, sus etéreas plumas y su radiante belleza, Jessica Alba demostró que, a sus 44 años, domina el arte de lucir su figura en la alfombra roja como nunca antes. Un vestido negro reinventado, elegante, festivo e increíblemente favorecedor.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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