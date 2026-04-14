A sus 60 años, la actriz Elizabeth Hurley posa con un atuendo playero inspirado en el mar.

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley ha compartido nuevas fotos tomadas junto al mar, en las que luce un atuendo playero inspirado en el mundo marino. Esta aparición demuestra su continuo compromiso con el mundo de la moda de playa, que lleva desarrollando desde hace varios años.

Un atuendo inspirado en el estilo náutico.

En imágenes publicadas en Instagram, Elizabeth Hurley luce un conjunto de dos piezas con rayas azules y blancas, una combinación frecuentemente asociada a la temática náutica. Este icónico estampado evoca las referencias visuales al mundo marítimo, presentes habitualmente en las colecciones de verano. La actriz completa su atuendo con gafas de sol estilo aviador. Este look resalta un enfoque clásico de la ropa de playa, donde las rayas sugieren una conexión directa con el mar.

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Una pieza de su marca Elizabeth Hurley Beach

El conjunto que luce Elizabeth Hurley pertenece a su marca "Elizabeth Hurley Beach", lanzada en 2005. La línea ofrece ropa de playa, cuyos diseños la propia actriz suele mostrar en sus redes sociales. La prenda destacada es el modelo Panamá, que se caracteriza por sus líneas sencillas y sus lazos ajustables.

Elizabeth Hurley comparte con frecuencia imágenes relacionadas con sus colecciones, lo que contribuye a la visibilidad de su marca entre un público internacional. Sus publicaciones muestran diversos diseños lucidos en entornos naturales, especialmente junto al mar o al aire libre.

Inspiración náutica, un clásico de la moda veraniega.

Las rayas azules y blancas son un motivo recurrente en las colecciones de primavera/verano. Inspiradas en los uniformes marineros, se han convertido en un símbolo de la estética playera y se siguen reinterpretando en numerosos diseños contemporáneos. Esta referencia visual forma parte de una tradición estilística donde la sencillez de los estampados contribuye a la elegancia general de un conjunto.

Con este conjunto playero de inspiración náutica, Elizabeth Hurley reafirma su compromiso con una estética veraniega atemporal. La prenda, de su propia marca, mantiene una continuidad visual centrada en inspiraciones clásicas adaptadas a la temporada.