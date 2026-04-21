"Estaba viviendo una pesadilla": Una actriz de Bridgerton rompe su silencio sobre su salud mental.

Conocida por su papel en la serie "Bridgerton", la actriz británica Ruby Barker ha decidido hablar abiertamente sobre una dura realidad. En una publicación muy personal en Instagram, compartió los efectos visibles que su tratamiento para el trastorno bipolar ha tenido en su cuerpo.

"Algunos días, me odio al verme en el espejo."

Ruby Barker compartió un video desde el gimnasio, donde se la ve en la cinta de correr y muestra una báscula que marca 112,5 kg (240 libras). En la descripción, explica que este peso es consecuencia directa de ocho meses de medicación para su trastorno bipolar, y denomina a este cambio físico "aumento de peso por tratamiento médico". "Muchos de ustedes conocen mi historia y las batallas que he librado viviendo con trastorno bipolar. Este es el resultado físico de ocho meses de tratamiento y, sinceramente, conlleva un nuevo desafío mental", escribió.

La actriz no restó importancia a la dificultad de lo que estaba viviendo. Confesó que algunos días "odiaba" mirarse al espejo, atrapada en una espiral de comparaciones con su cuerpo anterior o con el de otras personas. "Puede ser como una verdadera pesadilla, y no desaparece de la noche a la mañana", reconoció, antes de pedir paciencia a los demás. También agradeció a su pareja, Oliver, su apoyo durante todo este proceso.

#foryoupage #pérdidadepeso #aumentodepeso #miviaje ♬ sonido original - Ruby Barker @rubybarkeractress Una cosa de la que no veo que se hable lo suficiente es lo difícil que es lidiar con el aumento de peso por motivos médicos. Bueno… aquí estoy. Muchos de ustedes conocen mi historia y las batallas que he enfrentado viviendo con trastorno bipolar. Este es el resultado físico de ocho meses de tratamiento, y honestamente, ha traído consigo un nuevo desafío mental. ¡Hurra! 🙃 Estoy haciendo lo que puedo, y estoy agradecida de tener a Oliver apoyándome en todo esto. Por favor, deséenme suerte en este camino, porque no es fácil. Realmente empatizo con cualquiera que esté luchando con su peso: la comparación, el espejo, el ruido mental constante. Algunos días odio lo que veo y no puedo dejar de compararme con mi yo del pasado o con los demás. Puede sentirse como una pesadilla viviente, y no se resuelve de la noche a la mañana. Pero en una nota positiva: hoy es mi cuarto día sin vapear, y ya estoy sintiendo los beneficios en mi cardio. Un paso a la vez. #fyp

Dos episodios psicóticos desde Bridgerton

Ruby Barker ya había roto su silencio en 2022, revelando que había sufrido dos episodios psicóticos, el primero justo después de terminar el rodaje de la primera temporada de "Bridgerton". "He estado luchando desde Bridgerton, es la verdad. Estaba muy mal. Estuve hospitalizada", declaró en aquel entonces. Posteriormente le diagnosticaron trastorno bipolar y lo describió como "una rabia interna alimentada por un trauma intergeneracional".

Netflix y Shondaland en el punto de mira

Si bien en 2022 agradeció a Netflix por "salvarle la vida" al darle un papel, Ruby Barker ha cambiado de opinión. En un podcast de la Universidad de Oxford, acusó a la plataforma de streaming y a la productora Shondaland de no haberla contactado nunca después de sus crisis nerviosas.

También destacó la dolorosa paradoja de interpretar a un personaje marginado y aislado —Marina Thompson— mientras ella misma se sentía abandonada tras bambalinas. «Cuando ingresé en el hospital una semana después de filmar la primera temporada, todo se mantuvo en secreto porque la serie estaba a punto de estrenarse», confesó.

@pagesix La actriz Ruby Barker, conocida por su papel en “Bridgerton”, criticó a Netflix y Shondaland tras afirmar que sufrió “dos brotes psicóticos” durante el rodaje de la serie. Enlace en la biografía para más detalles. ♬ sonido original - Page Six

A pesar de lo desgarrador de su historia, Ruby Barker terminó su publicación con una nota esperanzadora. Mencionó que llevaba cuatro días sin vapear y que había notado mejoras en su resistencia cardiovascular. "Un paso a la vez", concluyó. En los comentarios, sus seguidores le brindaron un apoyo abrumador, agradeciéndole por abrir el diálogo sobre los efectos secundarios, a menudo ignorados, de los medicamentos psiquiátricos.