"Estaba viviendo una pesadilla": Una actriz de Bridgerton rompe su silencio sobre su salud mental.

Fabienne Ba.
@rubyparker / Instagram

Conocida por su papel en la serie "Bridgerton", la actriz británica Ruby Barker ha decidido hablar abiertamente sobre una dura realidad. En una publicación muy personal en Instagram, compartió los efectos visibles que su tratamiento para el trastorno bipolar ha tenido en su cuerpo.

"Algunos días, me odio al verme en el espejo."

Ruby Barker compartió un video desde el gimnasio, donde se la ve en la cinta de correr y muestra una báscula que marca 112,5 kg (240 libras). En la descripción, explica que este peso es consecuencia directa de ocho meses de medicación para su trastorno bipolar, y denomina a este cambio físico "aumento de peso por tratamiento médico". "Muchos de ustedes conocen mi historia y las batallas que he librado viviendo con trastorno bipolar. Este es el resultado físico de ocho meses de tratamiento y, sinceramente, conlleva un nuevo desafío mental", escribió.

La actriz no restó importancia a la dificultad de lo que estaba viviendo. Confesó que algunos días "odiaba" mirarse al espejo, atrapada en una espiral de comparaciones con su cuerpo anterior o con el de otras personas. "Puede ser como una verdadera pesadilla, y no desaparece de la noche a la mañana", reconoció, antes de pedir paciencia a los demás. También agradeció a su pareja, Oliver, su apoyo durante todo este proceso.

@rubybarkeractress Una cosa de la que no veo que se hable lo suficiente es lo difícil que es lidiar con el aumento de peso por motivos médicos. Bueno… aquí estoy. Muchos de ustedes conocen mi historia y las batallas que he enfrentado viviendo con trastorno bipolar. Este es el resultado físico de ocho meses de tratamiento, y honestamente, ha traído consigo un nuevo desafío mental. ¡Hurra! 🙃 Estoy haciendo lo que puedo, y estoy agradecida de tener a Oliver apoyándome en todo esto. Por favor, deséenme suerte en este camino, porque no es fácil. Realmente empatizo con cualquiera que esté luchando con su peso: la comparación, el espejo, el ruido mental constante. Algunos días odio lo que veo y no puedo dejar de compararme con mi yo del pasado o con los demás. Puede sentirse como una pesadilla viviente, y no se resuelve de la noche a la mañana. Pero en una nota positiva: hoy es mi cuarto día sin vapear, y ya estoy sintiendo los beneficios en mi cardio. Un paso a la vez. #fyp #foryoupage #pérdidadepeso #aumentodepeso #miviaje ♬ sonido original - Ruby Barker

Dos episodios psicóticos desde Bridgerton

Ruby Barker ya había roto su silencio en 2022, revelando que había sufrido dos episodios psicóticos, el primero justo después de terminar el rodaje de la primera temporada de "Bridgerton". "He estado luchando desde Bridgerton, es la verdad. Estaba muy mal. Estuve hospitalizada", declaró en aquel entonces. Posteriormente le diagnosticaron trastorno bipolar y lo describió como "una rabia interna alimentada por un trauma intergeneracional".

Netflix y Shondaland en el punto de mira

Si bien en 2022 agradeció a Netflix por "salvarle la vida" al darle un papel, Ruby Barker ha cambiado de opinión. En un podcast de la Universidad de Oxford, acusó a la plataforma de streaming y a la productora Shondaland de no haberla contactado nunca después de sus crisis nerviosas.

También destacó la dolorosa paradoja de interpretar a un personaje marginado y aislado —Marina Thompson— mientras ella misma se sentía abandonada tras bambalinas. «Cuando ingresé en el hospital una semana después de filmar la primera temporada, todo se mantuvo en secreto porque la serie estaba a punto de estrenarse», confesó.

@pagesix La actriz Ruby Barker, conocida por su papel en “Bridgerton”, criticó a Netflix y Shondaland tras afirmar que sufrió “dos brotes psicóticos” durante el rodaje de la serie. Enlace en la biografía para más detalles. ♬ sonido original - Page Six

A pesar de lo desgarrador de su historia, Ruby Barker terminó su publicación con una nota esperanzadora. Mencionó que llevaba cuatro días sin vapear y que había notado mejoras en su resistencia cardiovascular. "Un paso a la vez", concluyó. En los comentarios, sus seguidores le brindaron un apoyo abrumador, agradeciéndole por abrir el diálogo sobre los efectos secundarios, a menudo ignorados, de los medicamentos psiquiátricos.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
"Un milagro": A los 44 años, Natalie Portman anuncia que está embarazada.
Article suivant
Anne Hathaway causa sensación con un voluminoso vestido rojo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En medio de un safari, Dua Lipa disfruta de una sesión de ejercicio que no pasa desapercibida.

Incluso en medio de una aventura de safari, la cantante y compositora Dua Lipa aparentemente no ha abandonado...

El vestido y el corte del vestido de la cantante Christina Aguilera causaron sensación en la alfombra roja.

La cantautora estadounidense Christina Aguilera no acudió a la entrega del premio Breakthrough Prize 2026 solo para hacer...

Anne Hathaway causa sensación con un voluminoso vestido rojo.

Veinte años después de interpretar a Andy Sachs en "El diablo viste de Prada", la actriz estadounidense Anne...

"Un milagro": A los 44 años, Natalie Portman anuncia que está embarazada.

Natalie Portman compartió esta inesperada noticia con profunda gratitud. La actriz, productora y directora israelí-estadounidense espera su tercer...

Esta aparición de la modelo Gigi Hadid trae de vuelta a la palestra un vestido vintage.

Un vestido, una silueta y el resurgimiento de toda una época. Al elegir un vestido con escote halter...

Con este vestido con detalles metalizados, la actriz Eva Longoria crea un look memorable.

Para la inauguración de las nuevas galerías David Geffen en el LACMA de Los Ángeles, Eva Longoria eligió...