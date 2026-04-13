A sus 62 y 74 años, recrean una icónica fotografía de Kylie Jenner y el actor Timothée Chalamet.

Una publicación reciente en Instagram llamó la atención después de que la actriz estadounidense Lisa Rinna y el actor Harry Hamlin recrearan una foto atribuida a Kylie Jenner y Timothée Chalamet. El dúo ofreció una versión original de la imagen, lo que generó numerosas reacciones en línea.

Una portada inspirada en una fotografía muy comentada.

Lisa Rinna y Harry Hamlin compartieron una serie de fotos tomadas durante una escapada a la playa. La pareja se inspiró en una foto de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, posando de forma similar en el agua. En las imágenes publicadas, Lisa Rinna luce un bikini negro, mientras que Harry Hamlin aparece con pantalones cortos negros, en un contexto deliberadamente humorístico.

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Una publicación que divirtió a los usuarios de internet.

La publicación en Instagram generó numerosos comentarios, especialmente de amigos y familiares de la pareja, así como de usuarios de internet que elogiaron lo inesperado de la foto. La imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales, alimentando el debate sobre este reencuentro inesperado.

Un guiño a una foto que ha sido ampliamente comentada en línea.

Las fotos de Kylie Jenner y Timothée Chalamet ya habían llamado la atención cuando se compartieron en redes sociales. Estas imágenes contribuyeron a aumentar el interés mediático en la pareja. La reinterpretación de Lisa Rinna y Harry Hamlin ilustra cómo ciertas imágenes se convierten rápidamente en referentes culturales, a menudo apropiadas o reutilizadas.

Casados desde 1997, Lisa Rinna y Harry Hamlin comparten con frecuencia momentos de su día a día en las redes sociales. La pareja de actores ya se ha hecho famosa por sus publicaciones que combinan humor y referencias a la cultura popular. Su relación lleva más de treinta años, un dato que se menciona a menudo en los perfiles dedicados a ellos.

La viralidad de ciertas imágenes contribuye así a su apropiación por otras figuras públicas. Este fenómeno ilustra la rápida circulación de referencias visuales en el mundo digital. Las publicaciones inspiradas en imágenes conocidas contribuyen a la creación de contenido que combina homenaje y humor.