"No aparenta 45 años": Paris Hilton deslumbra con un vestido rosa empolvado.

La empresaria estadounidense Paris Hilton compartió una serie de fotos luciendo un deslumbrante conjunto rosa empolvado. Su apariencia cautivó a sus seguidores, muchos de los cuales elogiaron su estilo atemporal.

Un look rosa empolvado brillante

Para esta serie de fotos tomadas en una azotea con vistas a Los Ángeles, Paris Hilton lució un conjunto rosa empolvado de punto brillante y con cuentas. El atuendo, con una abertura en la pierna, estaba adornado con flores de lentejuelas en relieve, una gargantilla a juego y guantes largos brillantes. Como accesorios, optó por sus características gafas de sol de mariposa con pedrería rosa y un bolso con adornos de cristal del mismo tono. Un look rosa de pies a cabeza, fiel a su estilo inconfundible.

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Una estética fiel a sí misma.

La razón por la que este look fue tan popular es que encarna a la perfección el estilo que hizo famosa a Paris Hilton. Desde principios de la década de 2000, ha cultivado una estética de "princesa", combinando rosa chicle, purpurina y una sofisticación descarada. Es una imagen que nunca ha abandonado y que ahora inspira a toda una generación nostálgica del estilo "Y2K".

Los aficionados ganaron

Como era de esperar, la publicación generó una avalancha de halagos. Además de elogiar su apariencia, muchos internautas alabaron su constancia. "Me encanta que nunca haya cambiado", decía un comentario, refiriéndose a un estilo que se ha mantenido fiel a sí mismo a lo largo de los años.

Otros comentarios, sin embargo, se centraron en su edad, con observaciones como: «No aparenta 45 años». Si bien estos mensajes pueden tener buenas intenciones, se basan en una idea problemática. Bajo la apariencia de un halago, reducen a las mujeres a su edad y perpetúan la noción de que ser percibida como «joven» sigue siendo la mayor forma de validación. Sin embargo, para muchos, esta fidelidad a la propia identidad es «lo que la hace tan encantadora», mucho más que su supuesta capacidad de aparentar «menor edad».

Más allá de su imagen, Paris Hilton se ha consolidado como una verdadera empresaria. Pionera entre las influencers, ha construido un imperio que abarca desde perfumes hasta medios de comunicación, sin perder la imagen glamurosa que la catapultó a la fama. Este éxito demuestra que es mucho más que un simple icono del pop.