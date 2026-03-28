Mujeres de talla grande y comida: la influencer Megan Ixim deconstruye los clichés más persistentes.

Muchas mujeres se someten a ensaladas dietéticas mientras sueñan en secreto con una hamburguesa jugosa o una pizza con mucha fibra. Muchas se conforman con porciones diminutas y casi se disculpan por comer con gusto. Entre las "chicas sanas" que se tapan la boca y beben zumos verdes a grandes tragos, una influencer aspira a un enfoque más relajado de sus comidas. Megan Ixim (@msgigggles) hace todo lo que la sociedad siempre ha prohibido a las mujeres: comer con ganas, sin contar calorías.

Disfrutar comiendo, un acto con un toque combativo.

Incluso en la mesa, para una necesidad básica, las mujeres se autocensuran y se privan de ciertos alimentos. Prefieren platos "saludables" mientras su mente les susurra : "Cómete una hamburguesa". Comen porciones más pequeñas aunque sus estómagos rugen de hambre y exigen platos más grandes. Peor aún, resisten la tentación de un brownie en la vitrina porque les han dicho constantemente que ser una amante de la buena comida es algo malo. Lo que a primera vista parece una tortura gustativa es en realidad una respuesta silenciosa a los dictados sociales , un condicionamiento a las normas impuestas .

Desde pequeñas, las mujeres siempre han aprendido a controlarse, mientras que los hombres nunca se han planteado esa cuestión. Mientras que los hombres simplemente contribuían a su crecimiento, las mujeres se arriesgaban a acumular michelines y kilos de más. Al menos, ese era el argumento que nuestra familia usaba cuando pedíamos raciones extra o le poníamos demasiada crema pastelera al fondant de chocolate.

La creadora de contenido Megan Ixim, también conocida como @msgigggles, nos está dando la revancha por todas esas veces que rechazamos el postre, alegando que estábamos llenos, y dijimos : "No puedo, estoy cuidando mi peso". Porque las papas fritas, o incluso los tacos, no deberían ser "caprichos" ni "atracones", sino comidas normales. Ella devora la presión por estar delgada, igual que devora su pasta carbonara y su helado XXL. Es una campeona de la alimentación saludable, con tenedor en mano y las mejillas llenas.

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Para hacer un trabajo rápido con la comida dicta

Los artículos de prensa y las publicaciones en línea no dejan de recordar a las mujeres que cuiden su alimentación y analicen minuciosamente todo lo que comen. Con la llegada del verano, los medios de comunicación prescriben programas de desintoxicación, recetas para lucir un cuerpo de verano y refrigerios nutritivos. Como si la más mínima cantidad de chocolate pudiera hacernos hincharnos como Violet Beauregard en "Charlie y la fábrica de chocolate". Esta autoproclamada epicúrea es completamente inmune a estas moralizaciones. Por otro lado, se muestra muy receptiva a un cupcake cubierto de ganache, una pizza de cuatro quesos y un generoso pastel de fresas.

Mientras la cultura de la delgadez sigue imperando en internet y se reafirma en las pasarelas, ella trae de vuelta un toque de autenticidad a nuestras redes sociales. Para ella, el molde solo sirve para crear deliciosos dulces nostálgicos, no para atiborrar a la gente. Megan Ixim (@msgigggles) ha decidido resistirse a estos dictados en lugar de sucumbir a la tentación de una galleta pegajosa o una bandeja de pollo frito. Al ver estas fotos descaradamente indulgentes, sus detractores la acusan de autodestrucción, pero están lejos de comprender que los estereotipos son más tóxicos que las papas fritas y los donuts de tarta de merengue de limón.

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Recuperar el propio cuerpo y el apetito.

A través de su contenido, Megan Ixim no solo come sin filtros; transforma la narrativa en torno al cuerpo y la comida. Porque detrás de cada bocado seguro, hay un mensaje más profundo: el de recuperar el control sobre decisiones que durante demasiado tiempo han estado condicionadas por el miedo al juicio ajeno.

Comer se convierte entonces en un acto íntimo, casi político. Ya no se trata de ajustarse a normas externas, sino de escuchar las propias sensaciones: hambre, deseo, saciedad. Donde algunos ven exceso, ella ve una libertad recién descubierta. Donde otros hablan de «dejarse llevar», ella simplemente reivindica el derecho a existir sin restricciones.

Esta postura resulta inquietante porque rompe con un mito profundamente arraigado: que las mujeres, y especialmente las de talla grande, deben ser discretas, incluso en la forma en que comen. Al ocupar su espacio y saborear su comida sin esconderse, desafía estas expectativas tácitas y pone de relieve una verdad a menudo olvidada: nadie debería tener que ganarse su comida.

«Come tu vida antes de que te coma a ti». Este mantra filosófico, rescatado de las páginas de Tumblr de nuestra adolescencia, adquiere un significado completamente nuevo. Así que, en lugar de pesar cada gramo de comida, concéntrate en la felicidad que experimentas al comer. ¿Y qué mejor manera de transmitir este mensaje que con una selfie tomada en medio de un bocado?