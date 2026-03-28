Dormir poco y mantenerse en forma: lo que el ADN podría explicar

Mientras que algunas personas necesitan dormir toda la noche y disfrutar de un descanso ininterrumpido para sentirse bien, tú puedes dormir solo unas horas y tener energía ilimitada desde la mañana hasta la noche. Nunca has experimentado la falta de sueño y ni siquiera tienes deuda de sueño. Los científicos creen que esto es un don (o una desventaja) de la genética.

Una mutación genética es la responsable

Tus amigos y familiares te ven como un extraterrestre y sospechan que tomas lo contrario de pastillas para dormir. Necesitan cinco alarmas para levantarse y se quejan con fastidio cada vez que suena el despertador . Duermen hasta el amanecer y duermen lo mismo que adolescentes en pleno crecimiento. Si se reencarnaran, sin duda se convertirían en marmotas.

Mientras todos los demás roncan, tú ya estás ocupado con tus cosas y haciendo lo tuyo. Te despiertas al amanecer, antes incluso de que salga el sol, y no tienes ni una sola ojera. Lejos de estar somnoliento o con la mente nublada , estás completamente listo para ir de excursión o correr una maratón.

Ya has intentado dormir más, al menos siguiendo las recomendaciones de los médicos, pero sin éxito. Es casi una tortura esperar en el colchón, con la esperanza de que Morfeo te atrape. Sin embargo, esta resistencia nocturna tiene sus ventajas. Te recuperas con mucha facilidad de una noche de insomnio y sueles despertarte antes de que suene la alarma, mientras que otros apenas pueden mantenerse despiertos a pesar de tomar litros y litros de café .

Y esta característica, que te fue de gran ayuda durante tus años de estudiante y tus noches universitarias, es una rareza. Perteneces al pequeño porcentaje (entre el 1 y el 3 %) de personas que solo necesitan seis horas de sueño o menos. En la comunidad científica, incluso tienes un apodo: los "dormilones". ¿La razón de esta diferencia? Una mutación genética.

Dormir demasiado mata el sueño

A menudo oímos que se necesitan ocho horas de sueño por noche para estar sano… pero la realidad es un poco más compleja. Los investigadores han descubierto que algunas personas están naturalmente programadas para dormir menos y aun así sentirse perfectamente bien. Esto explica por qué algunos están llenos de energía mientras que otros se sienten agotados.

El Dr. Ying-Hui Fu y su equipo han identificado mutaciones genéticas poco comunes que influyen en nuestro reloj biológico interno, el llamado ritmo circadiano. Por ejemplo, algunas personas poseen una variación de un gen que les permite funcionar perfectamente con solo seis horas de sueño, sin fatiga ni ningún impacto negativo en su salud. Otras, aún más raras, pueden funcionar incluso con solo cuatro horas de sueño por noche.

Pero ojo: estos casos siguen siendo excepcionales. Aunque mucha gente duerma poco, no significa necesariamente que salgan ilesos. Para la gran mayoría, reducir las horas de sueño tiene consecuencias, aunque creamos que lo estamos sobrellevando bien.

Esta información no debe generalizarse.

Si bien algunas personas parecen tener una habilidad natural para levantarse temprano sin sufrir el resto del día, esto sigue siendo la excepción. Es una cualidad extraordinaria del cuerpo humano, pero dista mucho de ser la norma. Puedes ser una persona madrugadora, pero quedarte dormido durante la telenovela de la tarde o mostrar signos de somnolencia en tu escritorio.

En una sociedad que considera perezosos a los que se levantan tarde y exalta las "mañanas milagrosas" —esas rutinas de "bienestar" que comienzan al amanecer— casi nos sentimos culpables por levantarnos a las ocho. Para cumplir con esta exigencia, que no beneficia a los noctámbulos, nos imponemos un ritmo y condicionamos nuestros cuerpos, aunque a veces ya estén sobrecargados. Es nuestro instinto de "supervivencia" lo que nos hace creer que somos "fuerzas de la naturaleza".

Fatiga a mediodía, irritabilidad, dificultad para concentrarse o antojos incontrolables: nuestro cuerpo intenta decirnos algo, pero debemos escucharlo. Incluso quienes no necesitan dormir mucho deberían prestar atención a estas señales para evitar confundir la energía pasajera con un equilibrio duradero. En lugar de intentar replicar rutinas idealizadas, el objetivo es encontrar nuestro propio ritmo: aquel que nos permite levantarnos sin esfuerzo, afrontar el día sin agotarnos y conciliar el sueño al instante.