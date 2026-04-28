Estimulación del nervio vago: ¿en qué consiste esta controvertida tendencia de bienestar?

Respiración lenta, duchas frías, ejercicios antiestrés… en las redes sociales, numerosas prácticas prometen ahora «estimular el nervio vago» para recuperar la calma y el equilibrio. Sin embargo, tras esta tendencia tan popular, la realidad científica es más compleja. Entre los beneficios reales y las estrategias de marketing, el tema genera controversia.

El nervio vago, la estrella olvidada del cuerpo humano.

El nervio vago es un componente clave del sistema nervioso parasimpático , que ayuda al cuerpo a relajarse, recuperarse y restablecer el equilibrio tras un periodo de estrés. Conecta el cerebro con varios órganos vitales, como el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Por lo tanto, interviene en diversas funciones automáticas: la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión e incluso ciertas respuestas emocionales.

En resumen, es algo así como uno de los cables de comunicación internos del cuerpo. Su función en la regulación del estrés explica por qué fascina tanto al mundo del bienestar.

Una aplicación práctica… en medicina

La estimulación del nervio vago no se originó en TikTok. Existe desde hace mucho tiempo en un contexto médico específico. Una técnica llamada EVN (Estimulación del Nervio Vago) se utiliza en ciertos casos de epilepsia resistente al tratamiento o depresión grave. Generalmente, se basa en un dispositivo implantado quirúrgicamente capaz de enviar impulsos eléctricos controlados al nervio vago.

Estos usos médicos están regulados, supervisados por profesionales sanitarios y respaldados por evaluaciones científicas. Por lo tanto, distan mucho de las promesas vacías que se ven en internet.

Por qué las redes sociales lo están aprovechando

En internet se presentan varios métodos como formas "naturales" de estimular este nervio: respiración profunda, canto, gorgoteo, meditación, exposición al frío o ejercicios de relajación.

Algunas de estas prácticas pueden, en efecto, promover un estado de relajación. Por ejemplo, se está estudiando la respiración lenta y regular por su posible influencia en el sistema nervioso autónomo, especialmente a través de una reducción de la tensión percibida y una sensación de calma. En otras palabras, ciertas técnicas pueden ser beneficiosas sin necesidad de actuar de forma drástica o directa sobre el nervio vago, como a veces se afirma.

Por qué esta tendencia es controvertida

Es aquí donde los expertos recomiendan precaución. Gran parte del contenido en línea simplifica en exceso el funcionamiento del sistema nervioso. El estrés, la ansiedad y la fatiga no dependen de "desbloquear" un solo nervio. Se basan en numerosos factores: el sueño, la carga mental, la salud general, el entorno, las emociones, el movimiento, la alimentación y las circunstancias de la vida.

Presentar la estimulación del nervio vago como una "cura milagrosa" puede, por lo tanto, generar falsas esperanzas o desviar a las personas de tratamientos más adecuados. Los expertos también señalan que una sensación de bienestar tras un ejercicio de respiración o un momento de relajación no significa necesariamente que el nervio vago se haya "activado" de forma significativa.

Una pista interesante, no una varita mágica.

La investigación científica continúa explorando el papel del sistema nervioso autónomo en el manejo del estrés y ciertas funciones fisiológicas. El tema es serio y merece la atención que recibe. Sin embargo, esto no significa que todos los métodos virales estén validados, ni que sus efectos sean los mismos para todos.

Algunas personas se sienten más tranquilas mediante la respiración lenta o la relajación, otras no tanto. Y eso es perfectamente normal: cada cuerpo tiene su propia forma de funcionar, su propio ritmo y su propia sensibilidad.

En resumen, esta estimulación del nervio vago ilustra el creciente interés en enfoques de bienestar relacionados con el estrés y el equilibrio emocional. Sí, el nervio vago desempeña un papel importante en el cuerpo. Sí, ciertas prácticas como la respiración o la relajación pueden ser beneficiosas. Sin embargo, no, no es una solución mágica que resuelva todos los problemas.