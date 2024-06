Jardinage et allergie au pollen : voici comment concilier les deux

Si vous êtes passionné.e de jardinage mais souffrez d’allergies au pollen, les beaux jours peuvent sembler être une véritable malédiction. Ne vous inquiétez pas ! Il est possible de concilier amour des plantes et allergies saisonnières. Jardinage et allergie au pollen : suivez nos conseils pour profiter de votre jardin sans passer vos journées à éternuer.

Comprendre votre ennemi : le pollen

Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de comprendre ce qu’est le pollen. Le pollen est constitué de minuscules grains produits par les plantes pour leur reproduction. Ils sont transportés par le vent, les insectes ou d’autres animaux d’une plante à l’autre. Malheureusement, lorsqu’ils se retrouvent dans notre nez, nos yeux ou nos voies respiratoires, ils peuvent provoquer des réactions allergiques.

Les principaux coupables de l’allergie au pollen sont les arbres, les graminées et les mauvaises herbes. Chaque type de plante a sa propre saison de pollinisation, ce qui explique pourquoi certaines personnes souffrent d’allergies au printemps, tandis que d’autres sont plus affectées en été ou en automne.

Choisir les bonnes plantes

Le choix des plantes est crucial pour créer un jardin accueillant pour les allergiques. Certaines plantes produisent plus de pollen que d’autres, et certaines sont moins susceptibles de provoquer des allergies. Voici quelques suggestions pour vous aider à faire les bons choix.

Plantes à éviter

Arbres à fort potentiel allergène : chêne, bouleau, aulne, frêne, peuplier, érable et cèdre. Ces arbres produisent de grandes quantités de pollen transporté par le vent.

Plantes à privilégier

Plantes à faible production de pollen : les plantes qui sont pollinisées par les insectes plutôt que par le vent sont généralement moins allergènes. Pensez aux fleurs colorées comme les roses, les pensées, les pivoines, les azalées, et les bégonias.

Techniques de jardinage adaptées

Même avec les bonnes plantes, il est essentiel d’adopter des techniques de jardinage qui minimisent votre exposition au pollen.

Planifiez vos sessions de jardinage

Évitez les pics de pollen. Le pollen est généralement plus présent le matin et par temps sec et venteux. Préférez donc jardiner en fin d’après-midi ou après une pluie, lorsque le pollen est moins présent dans l’air.

Protégez-vous

Portez des vêtements de protection. Un chapeau à large bord, des lunettes de soleil, des gants, et un masque peuvent grandement réduire votre exposition au pollen.

Techniques de réduction du pollen

Tondez régulièrement votre pelouse. Garder votre pelouse courte réduit la quantité de pollen libérée par les graminées.

Alternatives au jardinage traditionnel

Si vos allergies sont particulièrement sévères, il existe des alternatives au jardinage traditionnel qui vous permettent de profiter de la verdure sans souffrir.

Jardins d’intérieur. Cultiver des plantes à l’intérieur est une excellente façon de jardiner sans être exposé au pollen. Celles comme les fougères, les succulentes, les pothos, et les plantes araignées sont non seulement belles, mais elles aident également à purifier l’air de votre maison.

Avec ces conseils en tête, vous pouvez profiter pleinement de votre jardin tout en gardant vos allergies sous contrôle. Toutefois, même en prenant toutes les précautions possibles, il est plausible que vous soyez tout de même exposé.e au pollen. Si nécessaire, consultez un.e médecin.