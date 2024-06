Ne jetez plus l’herbe tondue ! 10 idées surprenantes pour la réutiliser

Ah, l’été, ce doux moment de l’année où l’on peut enfin profiter de son jardin. Les oiseaux chantent, le soleil brille et… l’herbe pousse, pousse et pousse encore ! À peine avez-vous fini de tondre la pelouse que déjà, une nouvelle couche de verdure envahit votre jardin. La plupart d’entre nous se contentent alors de jeter l’herbe coupée à la déchetterie. Mais saviez-vous qu’il existe des tonnes de façons astucieuses et écologiques de réutiliser ces précieuses tontes ? C’est une véritable mine d’or pour votre jardin et bien plus encore ! Découvrez 10 idées surprenantes pour réutiliser l’herbe tondue.

Paillis naturel pour le jardin

L’une des utilisations les plus populaires de l’herbe tondue est le paillis. Il s’agit d’une couche de matière organique qu’on étale sur le sol et autour des plantes pour leur permettre de retenir l’humidité. Cela permet de diminuer les mauvaises herbes, d’arroser moins souvent ces plantes, et de fournir de bons nutriments aux sols.

Pour utiliser l’herbe tondue comme telle, il suffit d’en placer une fine couche autour des plantes. Cela fonctionne particulièrement bien pour les légumes racines et les plantes vivaces. Assurez-vous juste de ne pas mettre une couche trop épaisse pour éviter la pourriture et le développement de moisissures.

Enrichir son compost

Le compost est souvent surnommé « l’or noir » du jardinier, et l’herbe tondue est un excellent ingrédient vert pour votre tas de compost. Riche en nutriment, mais également en azote, elle trouvera donc facilement sa place dans votre compost. Il suffit simplement de mélanger cette herbe avec d’autres matières organiques et des matières sèches. Votre compost possédera alors un équilibre parfait, ni trop humide, ni trop sec.

Réutiliser l’herbe tondue comme engrais est une technique fabuleuse, car elle fait du bien à votre sol, mais en plus, elle vous aide à réduire votre production des déchets. Une idée innovante consiste aussi à transformer l’herbe tondue en briquettes de compost. En utilisant une presse à briquettes, vous pouvez compacter l’herbe coupée en petits blocs faciles à manipuler et à stocker. Ces briquettes peuvent ensuite être utilisées comme paillis ou ajoutées directement dans le composteur pour une décomposition lente et régulière.

Engrais naturel liquide

Saviez-vous que vous pouvez transformer l’herbe tondue en un engrais liquide riche en nutriments ? Remplissez un seau avec de l’herbe coupée, ajoutez de l’eau et laissez fermenter pendant quelques jours. Filtrez ensuite le mélange pour obtenir un liquide riche en azote que vous pouvez utiliser pour arroser vos plantes. C’est une solution économique et naturelle pour booster la croissance de votre jardin.

Litière pour les animaux

Vous avez des animaux comme les poules, les lapins ou les cochons d’Inde ? En laissant sécher l’herbe coupée à l’air libre, vous pouvez obtenir une litière naturelle et écologique pour vos animaux. Cette litière est non seulement économique, mais elle est aussi très absorbante, ce qui permet de garder l’aire de repos de vos animaux propre et sèche.

Assurez-vous simplement de retirer régulièrement les zones souillées et de remplacer la litière usagée par de l’herbe fraîche pour un environnement propre et agréable pour vos compagnons à fourrure.

Création de zones de biodiversité

Laisser quelques tas d’herbe coupée dans des coins de votre jardin peut créer des microhabitats pour la faune. Les insectes, les petits mammifères et même certains oiseaux peuvent utiliser ces tas comme abris ou sources de nourriture. Cela favorise la biodiversité et contribue à un écosystème de jardin plus équilibré.

Abri pour les animaux

Vous pouvez aussi réutiliser l’herbe tondue pour en faire un abri pour les animaux. Poules, canards, crapauds ou encore hérissons seront enjoués de trouver un tas d’herbes tondu pour s’en faire un nid. Ces animaux sont utiles et agréables à voir dans notre jardin, il est donc important de les aider à notre manière.

Attention, il faut que votre herbe soit saine (pas de produit chimique) afin de ne causer aucun tort aux animaux.

Mulch pour les allées et les aires de jeu

Si vous avez des allées ou des aires de jeu dans votre jardin, l’herbe tondue peut être utilisée comme mulch pour amortir les chutes et rendre la surface plus douce. Étalez une couche d’herbe coupée sur les zones de jeu des enfants ou les chemins pour créer un sol plus confortable et réduire les risques de blessures.

Supports pour la germination des semis

L’herbe tondue peut également servir de support pour la germination des semis. En remplissant des pots de plantation avec de l’herbe coupée bien tassée, vous créez un environnement humide et riche en nutriments pour les jeunes plantes. Cela peut être particulièrement utile pour les semis de légumes et de fleurs.

Matériau de constriction naturel

Pour les amateur.rice.s de construction écologique, l’herbe tondue peut être incorporée dans des projets de construction naturelle. Mélangée avec de l’argile et d’autres matériaux naturels, l’herbe coupée peut être utilisée pour créer des briques de terre ou des revêtements pour les murs de jardins et autres structures.

Réduction de l’érosion

Enfin, l’herbe tondue peut être utilisée pour réduire l’érosion du sol sur les pentes et les talus. En recouvrant les zones sujettes à l’érosion avec une couche épaisse d’herbe coupée, vous aidez à stabiliser le sol et à prévenir le ruissellement de l’eau, ce qui peut causer des dégâts importants au jardin.

Ne sous-estimez pas la valeur de l’herbe tondue et ne la jetez plus ! En optant pour ces idées astucieuses, vous contribuez non seulement à réduire le gaspillage, mais aussi à adopter un mode de vie plus éco-responsable. Alors, la prochaine fois que vous tondez votre pelouse, pensez aux différentes façons de réutiliser cette herbe coupée.