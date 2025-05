Les maillots de bain menstruels Sorio vont sauver votre été : voici comment

Les règles ne tombent jamais au bon moment. Bien souvent, elles font irruption pendant votre semaine de vacances sous le soleil et mettent en péril votre programme baignade, bronzage et farniente sur la plage. Avec les maillots de bain menstruels de la marque Sorio dans votre dressing estival, plus question de regarder la mer depuis le sable chaud sans pouvoir en profiter !

Les maillots de bain menstruels, une découverte qui change tout

Vous connaissez le scénario par cœur. Vous avez beau faire tous les calculs possibles, vos règles débarquent pendant votre semaine à la plage et vous condamnent à regarder les autres flirter avec la grande bleue. Assise sur votre transat, vous remplissez votre grille de mots croisés tandis que la mer vous nargue à l’horizon. Au lieu de faire la planche dans l’eau salée et de jouer les Léon Marchand à la surface, vous restez sous le parasol à attendre que le tsunami cesse dans votre culotte.

Heureusement, le maillot de bain menstruel signe la fin de la plus grande injustice de l’été. Plus question de sacrifier vos baignades, vos séances d’aquagym, vos matchs de beach volley ou votre séance de natation à cause de vos règles. Ces modèles, conçus pour allier style et protection, vous permettent de vous baigner en toute sérénité, sans vous préoccuper de ce qui se passe au niveau de votre intimité. Contrairement aux tampons, qui vous dérangent à chaque mouvement, les maillots de bain menstruels vous font presque oublier vos règles. Et en plus, vous n’avez pas l’angoisse de la ficelle qui dépasse ni de la fuite. Vous pouvez lâcher la serviette de bain une bonne fois pour toutes et enchaîner crawl, jeu de raquette et bronzette en toute tranquillité.

Au-delà de leur côté pratique, ces maillots de bain sont aussi écologiques. Ils remplacent joliment les protections jetables polluantes. Les porter, c’est honorer ce cadre naturel dans lequel vous vous plaisez tant en été. C’est préserver cet environnement qui sert de toile de fond à vos photos de vacances. Vous l’avez compris, ils vont vite devenir des essentiels dans votre collection de maillots de bains et accessoires de plage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sorio | Le maillot de bain qui change les règles (@sorio_shop)

Ce que les maillots de bain menstruels Sorio ont de plus

Cet été, faites une place aux maillots de bain signés Sorio dans vos essentiels de plage. Avec leur design sobre et minimaliste, ils se confondent avec des bikinis, des maillots de bain triangle ou encore des modèles à volants, décolleté ou effet taille haute. En apparence, ils trompent divinement leur monde. À la plage ou au bord de la piscine, personne ne devine que ces maillots de bain à l’esthétique sportswear-chic remplacent à la fois une serviette hygiénique et un tampon.

Pourtant, derrière leur couture « passe-partout », ils renferment une technologie avancée. Cette prouesse technique ne se voit pas à l’œil, mais vous en faites rapidement l’agréable expérience. Les maillots de bain menstruels de Sorio se composent :

D’une zone alvéolée respirante pour un confort optimal,

pour un confort optimal, D’une fibre naturelle de bambou absorbante,

absorbante, D’une partie imperméable qui empêche les fuites et bloque l’entrée de l’eau,

qui empêche les fuites et bloque l’entrée de l’eau, D’une couche hypoallergénique pour respecter les peaux sensibles.

Autant vous le dire : vous êtes à l’abri du lever au coucher du soleil. Vous pouvez faire dix allers-retours dans l’eau, vous balader dans les rochers et flâner dans les rues avec un paréo par-dessus, les maillots de bain de la marque Sorio surveillent vos arrières. Et autre point fort : vous n’avez pas cette sensation de porter une couche contrairement à d’autres modèles, moins délicats. Vous ne vous sentez pas « encombrée » quand vous marchez dans l’écume ou lorsque vous embrassez l’eau. Tout est fait pour accompagner vos gestes avec glamour et confort.

D’ailleurs, Sorio n’a pas un seul modèle de référence, mais plusieurs, disponibles en grandes tailles, avec des formes de triangle, à taille basse ou couvrant pour les morphologies plus généreuses. Ils ont tous en commun d’avoir des coupes flatteuses, pensées pour sublimer les silhouettes et rondeurs de toutes les morphologies. Les tissus, quant à eux, sont certifiés OEKO-TEX Standard 100. Pour les adolescentes qui vivent leurs premières règles, la marque française propose, entre autres, des jupettes offrant une couvrance renforcée. Une option pensée pour rassurer les jeunes filles en pleine croissance, parmi d’autres modèles adaptés à leur morpho.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sorio | Le maillot de bain qui change les règles (@sorio_shop)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sorio | Le maillot de bain qui change les règles (@sorio_shop)

La marque Sorio, l’alliée pour un été sans compromis

Avec ses maillots de bain menstruels performants, élégants et soignés dans les moindres détails, la marque Sorio révolutionne votre confort en période de règles. Grâce à elle, vous n’avez plus à vous priver. Vous pouvez vivre un été sans concessions et savourer chaque vague qui se présente à vous. Le port du maillot de bain redevient un plaisir, même durant ces périodes délicates.

La griffe tricolore œuvre pour un avenir meilleur et pas seulement à travers ses créations menstruelles fabriquées avec une fibre écolo résistante au chlore. Membre du collectif associatif 1% for the Planet, elle reverse 1% de son chiffre d’affaires à des organisations engagées dans des causes environnementales et sociales, comme la sensibilisation au dépistage du cancer du sein avec « Keep A Breast », ou la préservation des écosystèmes marins avec « Coral Guardian ».

Avec les maillots de bain menstruels signés Sorio sur les hanches, vos règles deviennent rapidement secondaires. Vous n’y faites même plus de cas, trop occupée à construire des châteaux de sable, nager ou tester votre nouveau haut de maillot de bain de la nouvelle collection. Cette petite croix indiquée sur le calendrier ne présage plus un mauvais séjour, mais des vacances réussies. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre maillot, selon votre taille maillot de bain, votre style ou votre envie du moment.

Article partenaire