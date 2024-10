Cette recette miracle avec des coquilles d’oeuf va simplifier votre ménage

Si vous consommez des oeufs et avez le réflexe de les jeter ensuite à la poubelle, la suite de cet article va vous faire changer d’habitude. Ces petites merveilles peuvent devenir vos alliées dans la quête d’une maison étincelante. Dans une vidéo, Lese Mmolotsi, alias @homewithlese sur Instagram, révèle une astuce naturelle pour transformer ces déchets en une poudre de nettoyage naturelle, abordable et surtout ultra-efficace. Découvrez cette recette miracle avec des coquilles d’oeuf qui va simplifier votre ménage !

Étape par étape : la préparation de la poudre nettoyante

Avant de plonger dans la recette, parlons un peu des coquilles d’œuf. Saviez-vous qu’elles sont composées à 95 % de carbonate de calcium ? Cette substance est connue pour ses propriétés abrasives douces, ce qui en fait un excellent nettoyant naturel. En plus d’être biodégradables, les coquilles d’œuf ne contiennent aucun produit chimique nocif, contrairement à de nombreux nettoyants commerciaux. En les recyclant, vous faites non seulement un geste pour l’environnement, mais vous vous offrez également un produit de nettoyage efficace et économique.

Lese Mmolotsi, alias @homewithlese sur Instagram, nous propose une recette simple et rapide à réaliser. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin :

Coquilles d’œuf : rassemblez quelques coquilles d’œuf que vous avez en trop. Lavez-les pour enlever tout résidu d’albumen et laissez-les sécher.

rassemblez quelques coquilles d’œuf que vous avez en trop. Lavez-les pour enlever tout résidu d’albumen et laissez-les sécher. Bicarbonate de soude : cet ingrédient miracle est connu pour ses propriétés dégraissantes et désodorisantes.

cet ingrédient miracle est connu pour ses propriétés dégraissantes et désodorisantes. Lessive en poudre : optez pour une lessive écologique si possible, pour une approche vraiment respectueuse de l’environnement.

Comment utiliser votre poudre nettoyante ?

Maintenant que vous avez fabriqué votre poudre magique, voici quelques idées pour l’utiliser pour un ménage facile et efficace :

Pour la vaisselle : ajoutez une cuillère à soupe de votre poudre nettoyante dans votre lave-vaisselle ou utilisez-la à la main pour faire briller vos assiettes. Son action abrasive aidera à éliminer les résidus de graisse et les taches tenaces.

ajoutez une cuillère à soupe de votre poudre nettoyante dans votre lave-vaisselle ou utilisez-la à la main pour faire briller vos assiettes. Son action abrasive aidera à éliminer les résidus de graisse et les taches tenaces. Pour les surfaces de cuisine : saupoudrez un peu de poudre sur une éponge humide et frottez vos plans de travail, éviers et plaques de cuisson. Vous serez étonné.e de voir à quel point ils brillent après un bon coup de nettoyage !

saupoudrez un peu de poudre sur une éponge humide et frottez vos plans de travail, éviers et plaques de cuisson. Vous serez étonné.e de voir à quel point ils brillent après un bon coup de nettoyage ! Pour la salle de bains : la poudre est également efficace contre le calcaire et les résidus de savon. Appliquez-la sur votre baignoire, votre douche ou vos lavabos pour les faire briller comme au premier jour.

la poudre est également efficace contre le calcaire et les résidus de savon. Appliquez-la sur votre baignoire, votre douche ou vos lavabos pour les faire briller comme au premier jour. Pour le linge : ajoutez une cuillère de votre poudre dans votre machine à laver avec votre lessive habituelle. Elle aidera à détacher vos vêtements tout en les laissant frais.

L’un des grands avantages de cette recette est son coût. Au lieu d’acheter des nettoyants ménagers souvent chers et remplis de produits chimiques, vous pouvez faire votre propre nettoyant avec des ingrédients que vous avez déjà chez vous. De plus, vous réduisez les déchets en réutilisant des coquilles d’œuf qui auraient autrement été jetées.

En intégrant cette astuce de Lese Mmolotsi à votre routine de ménage, non seulement vous obtiendrez une maison propre, mais vous participerez également à un mode de vie plus durable. Le recyclage des coquilles d’œuf en nettoyant naturel est une méthode simple qui prouve que parfois, les meilleures solutions se trouvent juste sous notre nez. Alors, à vos mixeurs, et préparez-vous à simplifier votre ménage tout en prenant soin de la planète !