Le sopracciglia decolorate stanno tornando di moda: Adriana Karembeu e Kylie Jenner abbracciano questa tendenza.

Relegate a lungo alle passerelle, le sopracciglia decolorate stanno tornando di moda nel mondo della bellezza. Nel 2026, questa tendenza beauty fa la sua comparsa nei servizi fotografici e sui social media. Rese popolari da personaggi iconici, le "sopracciglia decolorate" stanno trasformando i volti... e cambiando le regole.

Adriana Karembeu fa rivivere il movimento

Adriana Karembeu ha recentemente attirato l'attenzione con questa scelta di bellezza. Avvistata a Parigi all'inizio di quest'anno, ha sfoggiato una trasformazione sorprendente: capelli corti e sopracciglia quasi completamente rasate. Il risultato? Un look quasi etereo. Riducendo il contrasto naturale delle sopracciglia, questa tecnica altera istantaneamente la percezione dei lineamenti. L'effetto complessivo è più minimalista, quasi futuristico.

Buone notizie: non è necessario sottoporsi a una decolorazione permanente per ottenere questo effetto. Un po' di trucco ben applicato può bastare per provare questo look, senza alcun impegno.

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Kylie Jenner conferma la tendenza

Qualche settimana dopo, anche Kylie Jenner ha sfoggiato sopracciglia decolorate in un servizio fotografico per Vanity Fair che ha fatto molto discutere. Nota per le sue sopracciglia scure, questa volta è apparsa con sopracciglia quasi invisibili, a volte leggermente tinte di oro. Una trasformazione che ha completamente cambiato l'equilibrio del suo viso.

Grazie alla sua enorme influenza nel mondo della bellezza, Kylie Jenner gioca un ruolo chiave nel rendere popolare questa tendenza. Mentre prima le "sopracciglia decolorate" erano relegate alle sfilate di moda o ai servizi fotografici, ora stanno diventando un argomento di tendenza.

Una tendenza che non è nata ieri.

Sebbene questo look possa sembrare nuovo, in realtà ha una lunga storia. Le sopracciglia decolorate sono apparse già negli anni '70 in alcune scene alternative, prima di essere ampiamente adottate negli anni '90. Stilisti come Alexander McQueen e Thierry Mugler le hanno poi utilizzate per trasformare radicalmente i volti sulle passerelle.

L'idea è semplice: "cancellando" le sopracciglia, si crea una tela quasi bianca. Lo sguardo diventa più grafico, il trucco occhi diventa protagonista e l'intero viso acquista una dimensione artistica. Oggi, questa estetica sta tornando di moda con un approccio più accessibile, a metà strada tra la sperimentazione e il gioco con le convenzioni consolidate.

Un look audace ma adattabile

Decolorare le sopracciglia può sembrare un'idea azzardata. Questo tipo di trasformazione cambia immediatamente l'espressione del viso, con risultati a prima vista sorprendenti. La decolorazione chimica, spesso effettuata con perossido, richiede inoltre cautela e, idealmente, l'intervento di un professionista.

Tuttavia, esistono alternative semplici per sperimentare questa tendenza senza rischi. Il trucco permette di neutralizzare temporaneamente il colore delle sopracciglia con un correttore o un fondotinta, per poi fissare il tutto con un gel. Un'opzione perfetta per esplorare questa tendenza con delicatezza. E soprattutto, ricordate: non è necessario "trasformare" il viso per apparire al meglio. Questa tendenza è un terreno di gioco, non un obbligo.

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In definitiva, il ritorno delle sopracciglia decolorate segna un'interessante svolta nelle tendenze attuali. Dopo anni dominati da sopracciglia folte, definite e altamente strutturate, stiamo assistendo a un cambiamento verso look più sperimentali. Questa tendenza ci ricorda qualcosa di essenziale: la bellezza non è un insieme rigido di regole. È uno spazio di autoespressione, dove si può giocare, sperimentare... o semplicemente rimanere fedeli a ciò che ci fa stare bene.