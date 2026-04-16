Halloween si avvicina e il trucco da diavolo è una scelta sicura. Questo look da diavolo per le donne è accattivante perché è allo stesso tempo spettacolare e facile da realizzare.

Non serve essere un truccatore professionista per ottenere una trasformazione straordinaria e di grande effetto. Bastano pochi prodotti ben scelti, un po' di precisione e il gioco è fatto.

Questo tutorial è adatto a tutti, indipendentemente dall'esperienza nel trucco, per brillare alla festa più spaventosa dell'anno.

Un look diabolico, glamour e facile da realizzare, perfetto per Halloween.

Il trucco da diavolo per le donne è tutt'altro che intimidatorio. A differenza delle tecniche di trucco FX che richiedono attrezzature specializzate, questo look si basa su semplici passaggi e prodotti di bellezza classici.

L'effetto finale rimane impressionante, persino accattivante.

Ciò che rende questo travestimento di Halloween particolarmente attraente è la sua rapidità di realizzazione. Una trasformazione completa è possibile in meno di trenta minuti.

Le fasi principali si dividono in quattro tappe: gli occhi , valorizzati da un ombretto rosso ; elementi grafici come corna e coda; labbra intense; e infine, tocchi finali glamour . Descriveremo nel dettaglio ciascuna di queste fasi per garantire un risultato perfetto.

I prodotti essenziali per creare un trucco diabolico

Prima di iniziare, è necessario procurarsi gli strumenti giusti. Il rossetto rosso gioca un ruolo centrale in questo look: viene utilizzato sia per le labbra che per disegnare le corna e la coda. È un prodotto multiuso essenziale.

Gli ombretti rossi possono essere utilizzati per creare un look intenso e sfumato.

Si utilizza quindi l'eyeliner per intensificare il contorno occhi e ottenere un effetto più deciso. Sulle labbra si usa una matita nera per un contrasto deciso.

Paillettes e ciglia finte , sebbene facoltative, aggiungono quel tocco glamour e spettacolare che fa la differenza a una festa in maschera.

Crea gli occhi: ombretto rosso, eyeliner e glitter

Applicare l'ombretto rosso

Iniziamo con gli ombretti . L'obiettivo è creare un effetto sfumato e svasato nelle tonalità del rosso.

Applica una tonalità più chiara sulla palpebra, poi intensifica con una tonalità più scura verso l'angolo esterno dell'occhio. La sfumatura deve essere graduale per evitare un effetto troppo marcato.

Intensifica il tuo sguardo con l'eyeliner.

Una volta applicato l' ombretto , entra in gioco l'eyeliner . Si traccia una linea precisa lungo l'attaccatura delle ciglia superiori, leggermente incurvata verso l'esterno . Questa tecnica allunga lo sguardo e gli conferisce un'intensità accattivante.

Per un risultato impeccabile, mantieni la palpebra leggermente tesa durante l'applicazione.

Il glitter rosso è il tocco finale per gli occhi . Applicalo nell'angolo interno o esterno della palpebra, o anche su tutta la palpebra mobile, a seconda dell'effetto desiderato. Questo dettaglio trasforma un trucco semplice in un vero capolavoro glamour .

Disegna le corna e la coda del diavolo sulla faccia

Questo è il passaggio più originale e creativo di questo trucco di Halloween . Il rossetto rosso diventa uno strumento di disegno. Si disegnano delle piccole corna sopra un sopracciglio , oppure un corno sopra ciascun sopracciglio , a seconda dell'effetto desiderato.

Linee corte e curve sono sufficienti per un risultato convincente.

La coda del diavolo è disegnata sotto un occhio , sempre con il rossetto . Una linea sinuosa che termina a punta evoca perfettamente questo attributo diabolico.

Per impreziosire questi elementi, alcune paillettes vengono cosparse sulle corna e sulla coda. L'unica guida rimane la creatività : ognuno interpreta questi disegni a modo suo.

Valorizza le tue labbra per un perfetto effetto diabolico.

Le labbra sono uno degli elementi chiave di questo look. Inizia delineandole con una matita nera , seguendo da vicino il contorno naturale delle labbra. Poi, sfuma il contorno verso l'interno, usando il dito o un pennello, per creare una sfumatura delicata.

Il rossetto rosso riempie la parte interna delle labbra. Il contrasto tra l'alone scuro della matita nera e il rosso intenso crea un effetto diabolicamente seducente .

Questa combinazione di colori esalta l'aspetto sensuale del look senza richiedere tecniche particolari. Halloween non è mai stato così glamour .

I tocchi finali per personalizzare e valorizzare il tuo look

Le ciglia finte sono il tocco finale che cambia tutto. Applicate sopra le ciglia naturali, ingrandiscono lo sguardo e donano agli occhi un volume spettacolare.

Questo dettaglio è particolarmente apprezzato nelle serate in cui l'intensità della luce varia, poiché le ciglia finte rimangono visibili in tutte le condizioni.

Successivamente, si aggiungono i brillantini rossi nelle zone desiderate: intorno agli occhi , sulle corna o sulla coda. La creatività di ognuno determina la composizione finale.

Questo look diabolico può essere personalizzato all'infinito, ed è proprio questo che lo rende un must per Halloween .

La nostra selezione dei migliori prodotti per ricreare questo trucco diabolico

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Infine, la palette Berries 42 Colour, al prezzo di €25, riunisce 42 tonalità granata, rosse e rosa. Questa palette offre finish che vanno dal opaco ultra-liscio al delicato shimmer, con tonalità altamente pigmentate .

Va notato che nel 2023 il mercato globale del trucco per travestimenti ha superato 1,5 miliardi di dollari, a dimostrazione del fatto che i look da diavolo affascinano milioni di persone ogni anno.