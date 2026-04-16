Il Carnevale è molto più di una semplice sfilata in costume. È un invito a reinventarsi, a giocare con colori, forme e motivi per creare spettacolari trasformazioni artistiche.

Ogni anno, soprattutto in prossimità del Martedì Grasso, migliaia di donne cercano idee originali per impreziosire i propri costumi. Il trucco rimane l'elemento centrale di questa trasformazione.

Che si tratti di un look animalesco sorprendente, di un personaggio fantastico o di un volto ispirato a una cultura lontana, le possibilità sono infinite e accessibili a tutti.

Un magico trucco da unicorno per Carnevale.

L'attrezzatura necessaria

Per realizzare questo trucco da fiaba, procurati i seguenti articoli: ombretto nero, oro, bianco, rosa e blu , oltre a pennelli sottili per i dettagli e pennelli larghi per coprire aree più ampie.

I glitter aggiungono quel tocco di brillantezza essenziale al mondo degli unicorni. Ogni tonalità ha un ruolo specifico: l'oro struttura il corno, il rosa addolcisce l'aspetto generale e il blu mette in risalto gli occhi.

I passaggi coinvolti

Inizia disegnando un corno dorato al centro della fronte con un pennello sottile. Poi disegna due semicerchi rosa intorno al corno per incorniciare questo elemento centrale.

Disegna delle orecchie bianche riempite di rosa direttamente sulla fronte, ai lati del corno. Traccia delle linee blu sopra le palpebre per intensificare lo sguardo. Completa il contorno del corno in nero con tratti orizzontali uniformi.

Aggiungete arabeschi rosa, sottili linee bianche e piccole stelle bianche per arricchire la composizione. Completate con una generosa spolverata di glitter.

Il trucco del clown allegro, un classico del carnevale

L'attrezzatura necessaria

Per questo tutorial occorrono ombretti bianchi, blu e rossi , trucco in crema rosso, spugnette e pennelli.

Il trucco bianco funge da base e ricopre l'intero viso, il blu crea il contrasto con i triangoli espressivi, mentre il rosso dà forma alla bocca iconica e alle guance rosee del clown.

Le spugnette assicurano un'applicazione uniforme e omogenea.

I passaggi coinvolti

Copri tutto il viso con del trucco bianco usando una spugnetta pulita . Disegna due triangoli blu sopra le sopracciglia e due triangoli simmetrici sotto gli occhi per creare un'espressione comica e teatrale.

Applica del fard rosso sulle guance e sulla punta del naso. Poi disegna una bocca da clown larga con un trucco in crema rosso, sollevando gli angoli per un'espressione allegra.

Completa il look con un piccolo cappello da clown per rendere perfetto questo costume festivo.

Ombretto bianco come base

Ombretto blu per triangoli espressivi

Fard rosso per guance e naso

Trucco in crema rosso per le labbra

Spugne e pennelli di vario tipo

Trucco da tigre, per un look animale di successo

L'attrezzatura necessaria

Per ritrarre in modo convincente questo felino, procurati colori per il viso bianchi, arancioni, gialli e neri , spugne e pennelli.

La sottigliezza di questo look risiede nelle sfumature: il passaggio graduale dal giallo all'arancione crea una gradazione naturale e convincente, molto simile al vero manto di tigre.

I passaggi coinvolti

Applica l'ombretto giallo su fronte, naso e guance con una spugnetta, distribuendolo uniformemente. Quindi, delinea il viso con l'ombretto arancione, creando una sfumatura graduale verso i bordi.

Traccia delle linee bianche sopra le palpebre e dipingi il muso di bianco per simulare la caratteristica zona chiara della tigre.

Traccia delle linee nere simmetriche sulla fronte , sui contorni degli occhi, sulle guance, sulla punta del naso e aggiungi i baffi.

Tra ogni linea nera, inserisci delle sottili linee bianche per un effetto ancora più realistico.

Un trucco da pappagallo colorato e festoso per il carnevale.

L'attrezzatura necessaria

Questo trucco esuberante richiede una tavolozza completa: ombretti bianchi, neri, rossi, gialli, arancioni, blu e verdi , pennelli e spugnette di precisione.

Per rendere il travestimento ancora più realistico, fasce per capelli decorate con piume o lenti a contatto stravaganti intensificheranno notevolmente il risultato finale.

I passaggi coinvolti

Disegna degli archi gialli intorno agli occhi come punto di partenza. Dipingi sopra le ciglia con l'arancione, poi con il rosso per creare una progressione cromatica che ricordi il piumaggio.

Disegna delle linee blu e bianche sulle guance. Traccia delle linee nere spesse intorno agli occhi e disegna un cerchio nero sul naso per imitare il becco. Colora di bianco le sopracciglia e la parte superiore degli occhi.

Infine, applica un po' di ombretto verde sulla parte blu del viso per aggiungere profondità.

Disegna degli archi gialli intorno agli occhi

Dipingi di arancione, poi di rosso, sopra le ciglia

Disegna delle linee blu e bianche sulle guance

Disegna delle linee nere spesse e un cerchio nero sul naso.

Tocca l'area verde sull'area blu

Trucco arcobaleno, un'idea abbagliante per Carnevale

L'attrezzatura necessaria

Assicurati di avere ombretti rossi, arancioni, gialli, verdi, bianchi, viola e blu , spugnette e pennelli.

La qualità degli ombretti è fondamentale: tonalità brillanti e ben pigmentate garantiscono un risultato luminoso e distintivo, particolarmente visibile durante una sfilata di moda in strada.

I passaggi coinvolti

Traccia degli archi colorati dalla punta del naso alla fronte da un lato e dal naso al mento dall'altro. Applica i colori nell'ordine canonico dell'arcobaleno: rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola.

Sfuma i colori tamponando con una spugnetta per creare una sfumatura naturale. Aggiungi croci e puntini bianchi all'arcobaleno per un effetto ancora più elaborato e grafico.

Un audace trucco da pirata per distinguersi al carnevale

L'attrezzatura necessaria

Procurati ombretto bianco, nero e rosso , spugnette e pennelli.

Questo costume è perfetto per le donne che desiderano affermare un look forte e deciso, ben lontano dai canoni del trucco femminile tradizionale.

I passaggi coinvolti

Disegna una fascia rossa sulla fronte, che si estende verso l'orecchio destro. Delinea la fascia in nero, aggiungendo piccoli cerchi bianchi per simulare un ricamo. Disegna una benda nera sull'occhio sinistro, un elemento distintivo dei pirati.

Aggiungete baffi neri e una folta barba. Un cappello da pirata o una sciarpa annodata intorno alla testa completeranno questo costume d'effetto.

Fascia rossa per capelli che si estende verso l'orecchio

Contorni neri con cerchi bianchi

Una benda nera sull'occhio sinistro

Baffi e barba neri

Trucco Catrina, per un carnevale misterioso ed elegante

Cosa devi sapere su questo trucco

La Catrina è molto più di un semplice trucco: è un simbolo culturale messicano profondamente radicato nella tradizione del Día de los Muertos, celebrato ogni 2 novembre.

Il teschio messicano è l'essenza stessa di questo look, dove il trucco è l'elemento centrale del travestimento, senza richiedere accessori complessi.

Il suo aspetto al contempo misterioso e raffinato lo rende una scelta molto popolare su Instagram e Pinterest.

Le linee guida principali del progetto

Applica una base bianca che copra tutto il viso. Disegna motivi floreali e geometrici colorati intorno agli occhi e sulla fronte usando pennelli sottili. Traccia contorni neri decisi per simulare un teschio, soprattutto intorno alla bocca e agli occhi.

Aggiungete dettagli dorati o con paillettes per un tocco di lusso. Un abito elegante e un cappello ornato di fiori completano questo look accattivante.

Un trucco floreale in stile hippie, un'idea originale e poetica.

Cosa caratterizza questo trucco?

Il trucco hippie floreale è accattivante nella sua leggerezza e stravaganza. Questo look colorato e allegro si concentra principalmente sugli occhi, trasformandoli in vere e proprie composizioni floreali.

Questa è un'idea particolarmente diffusa su Facebook e apprezzata dalle donne che desiderano un carnevale solare e spensierato.

Le linee guida principali del progetto

Scegli colori vivaci e complementari per i petali. Disegna forme ovali o arrotondate intorno all'occhio, facendole irradiare verso l'esterno dal viso.

Aggiungi un fiore dorato o giallo al centro dell'angolo interno dell'occhio. Completa il look con glitter o lacca per capelli per un effetto luminoso e magico. Fiori freschi o artificiali tra i capelli impreziosiscono questo costume primaverile.

Petali ovali che si irradiano attorno all'occhio

Centro dorato o giallo nell'angolo interno

Glitter e lacca per capelli per un effetto scintillante

Fiori tra i capelli come accessorio

Alcuni consigli per un trucco di Carnevale impeccabile

Scegliere i prodotti giusti

Il trucco a base d'acqua richiede più pratica rispetto ai colori tradizionali, ma offre risultati spettacolari e una tenuta notevole. Il trucco in crema è più facile da applicare ed è adatto ai principianti.

Prima di applicare i prodotti sul viso, testateli sempre sul polso, soprattutto se state truccando un bambino.

Valorizza il tuo trucco con gli accessori giusti.

Brillantini e glitter esaltano qualsiasi look, che si tratti di un unicorno o di una Catrina. Accessori come cappelli, copricapi o lenti a contatto stravaganti amplificano notevolmente l'effetto del trucco scelto.

Queste tecniche funzionano bene anche per Halloween e per Carnevale, moltiplicando così le opportunità di riutilizzarle.

Brillantini e ancora brillantini per tutti i look

Cappelli e copricapi adatti al personaggio

Lenti a contatto innovative per un effetto sorprendente

Accessori a tema per arricchire il costume

Trucco indiano, un look carnevalesco senza tempo.

L'attrezzatura necessaria

Questo trucco sobrio ma d'effetto richiede ombretto bianco, fondotinta in crema rosso e pennelli sottili .

Per completare il costume e conferirgli un aspetto più realistico, un copricapo piumato, una faretra o un'ascia decorativa si rivelano accessori particolarmente efficaci.

I passaggi coinvolti

Traccia una larga linea orizzontale rossa che colleghi le due estremità del viso, passando sotto gli occhi. Traccia una linea bianca su ciascuna guancia, sotto la linea rossa, che la colleghi al naso.

Traccia una linea bianca dalle labbra al mento. Aggiungi quattro linee verticali simmetriche sulle guance per il motivo tradizionale. Completa il trucco con gli accessori che preferisci per perfezionare questo costume senza tempo.

Il trucco di Sally: un'idea per il carnevale dedicata ai fan dei personaggi cult.

Chi è Sally e perché questo trucco è ideale per Carnevale?

Sally è l'iconico personaggio di Nightmare Before Christmas , il film d'animazione di Tim Burton uscito nel 1993.

Riconoscibile per il volto cucito e le sfumature bluastre, questo personaggio di culto ispira ogni anno molte donne che desiderano un trucco originale e artistico, immediatamente riconoscibile tra la folla durante il carnevale.

Le linee guida principali del progetto

Applica una base di colore azzurro chiaro su tutto il viso. Disegna delle linee nere su guance, mento e fronte usando un pennellino sottile.

Aggiungi dei piccoli puntini neri su entrambi i lati di ogni cucitura per imitare i punti di cucitura caratteristici del personaggio.

Evidenzia gli occhi con il nero per un look intenso ed espressivo. Una parrucca rossa e un abito a quadri completano alla perfezione questo costume unico.