L'attrice Charlize Theron affronta la sua fobia; la sua reazione fa ridere gli utenti di internet.

Sul grande schermo affronta senza paura i pericoli più atroci, ma di fronte a un serpente in una scatola, Charlize Theron ha avuto una reazione... in fin dei conti molto umana. Perché nessuna paura dovrebbe essere minimizzata, qualunque essa sia. Mentre la scena ha divertito molti online, altri hanno anche sottolineato che un animale non dovrebbe essere usato come oggetto di scena per l'intrattenimento o per generare clamore, sollevando interrogativi sul benessere degli animali.

Una sfida promozionale che "va storta"

Per promuovere il suo nuovo film "Apex", disponibile su Netflix dal 24 aprile 2026, l'attrice, produttrice e modella sudafricana-americana Charlize Theron e il suo co-protagonista, l'attore britannico Taron Egerton, hanno partecipato alla "What's in the Box Challenge" di Netflix. I due attori dovevano identificare, bendati e solo tattando con le mani, un oggetto nascosto all'interno di una scatola. Taron Egerton è stato il primo, ha tastato con calma la scatola e ha concluso con sicurezza che si trattava di carne essiccata. Charlize Theron, tuttavia, stava per vivere un'esperienza ben diversa.

Non appena infilò le mani nella scatola, Charlize Theron sentì qualcosa muoversi. Si ritrasse bruscamente, ripetendo che "era vivo", poi si avvicinò per guardare meglio e scoprì un pitone arboricolo verde. La sua reazione fu immediata e senza filtri: "Cazzo, il mio cuore", esclamò, prima di chiedere con la massima serietà se stringere leggermente il rettile potesse averlo provocato e se fosse probabile che la mordesse.

Un video pubblicato da Netflix che sta riscuotendo un grande successo.

Questo dettaglio ha divertito molto gli utenti di internet: Charlize Theron sembra aver già incontrato un serpente durante la stessa sfida e non ha esitato a fare un paragone. Quando Taron Egerton le ha chiesto se sarebbe stata disposta a tenere in mano il serpente, la risposta è stata un sonoro no.

La clip è stata rapidamente condivisa su X (precedentemente Twitter) dall'account ufficiale di Netflix con la didascalia: "Charlize Theron perde completamente il controllo per questo serpente". Il video si è diffuso in poche ore, scatenando numerose reazioni: mentre alcuni utenti di internet hanno trovato la scena divertente, altri si sono espressi sul benessere degli animali, ricordando a tutti che un animale non dovrebbe essere usato per l'intrattenimento o per generare clamore.

Charlize Theron (giustamente) sta perdendo la testa per questo serpente 😭 pic.twitter.com/NBrqllrkuI — Netflix (@netflix) 27 aprile 2026

"Apex", il film che "giustifica" tutto l'hype

In "Apex", Charlize Theron interpreta Sasha, un'alpinista in lutto che si ritrova sola nell'entroterra australiano, braccata da un serial killer psicopatico interpretato da Taron Egerton. Il film, diretto da Baltasar Kormákur ("Everest", "Adrift"), dura 95 minuti senza un solo momento di noia. Charlize Theron ha anche prodotto il progetto, insieme a Chernin Entertainment. Sullo schermo, come nella vita, la forza e il coraggio non escludono paure molto reali, qualunque esse siano.

Al di là del clamore mediatico, questa sequenza ci ricorda che nessuna celebrità è immune alle reazioni più istintive. Anche le figure più forti sullo schermo rimangono profondamente umane di fronte alle proprie paure. Tra la promozione di successo di "Apex" e il dibattito sull'utilizzo di animali in questo tipo di contenuti, il video di Charlize Theron dimostra in definitiva che, in pochi secondi, una semplice sfida può essere al tempo stesso divertente e stimolante.