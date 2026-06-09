Kim Kardashian ripropone un look di Kate Moss e fa scalpore

Kim Kardashian continua a essere una figura di spicco nel mondo della moda. La personalità televisiva e imprenditrice americana ha partecipato al Gran Premio di Monaco del 2026 per sostenere il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. Il suo outfit, un abito Gucci con logo tempestato di cristalli, ha subito scatenato una raffica di commenti, soprattutto perché fino ad allora era stato indossato solo da un'altra donna.

Un abito Gucci con logo di cristallo

Per la sua apparizione a Monaco, Kim Kardashian ha optato per un lungo abito nero di Gucci. L'abito a maniche lunghe e collo alto presenta un sorprendente contrasto tra la parte anteriore coperta e la schiena profondamente scoperta che si estende fino all'orlo. Questa asimmetria trasforma la silhouette in una vera e propria dichiarazione di haute couture.

Il dettaglio che rende il capo particolarmente sorprendente: un cerchio ricamato con il celebre logo "G" della maison italiana, interamente ricoperto di cristalli. Questa firma è ben visibile grazie alla scollatura profonda sulla schiena. Per l'acconciatura, Kim Kardashian ha optato per uno chignon voluminoso e morbido che lascia scoperto il collo e mette in risalto la lavorazione haute couture dell'abito. Ha scelto gioielli discreti per orecchie e scollatura – niente pezzi vistosi – lasciando che l'abito stesso fosse il protagonista.

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Kate Moss, la prima a indossare questo capo in passerella

Ciò che rende questa apparizione particolarmente interessante è la storia dell'abito. Kim Kardashian non è la prima a indossarlo: Kate Moss lo ha sfoggiato alla sfilata Gucci Autunno/Inverno 2026 al Palazzo delle Scintille di Milano il 27 febbraio. In passerella, la top model britannica ha regalato una delle sue apparizioni più spettacolari degli ultimi anni.

La reinterpretazione di questo look da parte di Kim Kardashian assume una dimensione completamente nuova. È un sottile omaggio a una delle silhouette più iconiche degli ultimi trent'anni, una mossa che si inserisce in una tendenza più ampia che vede le celebrità riproporre capi indossati dalle leggendarie top model sulle passerelle.

Presenti per sostenere Lewis Hamilton a Monaco.

Oltre alla scelta dell'abbigliamento, è stato anche il contesto a catturare l'attenzione di tutti. Kim Kardashian si trovava a Monaco per sostenere Lewis Hamilton, il pilota britannico della Ferrari, arrivato secondo nel Gran Premio alle spalle di Kimi Antonelli (Mercedes). Durante la conferenza stampa post-gara, Hamilton ha parlato pubblicamente per la prima volta del loro rapporto. "È incredibile averla qui questa settimana e poter contare sul suo supporto. È meraviglioso avere intorno persone così gentili, che ti incoraggiano. Lei lo fa per me ogni giorno", ha dichiarato.

Con questo abito Gucci, già indossato da Kate Moss, Kim Kardashian fa un'apparizione che fonde un omaggio alla storia recente della moda con una dichiarazione personale. Questa dimostrazione conferma che è una delle figure più strategiche sul red carpet internazionale.