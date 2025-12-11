L’émotion de ces parents indiens face à leur fille qui ouvre le défilé Chanel

Pour les parents de Bhavitha Mandava, voir leur fille ouvrir un défilé Chanel à New York a tout d’un rêve devenu réalité. Derrière les paillettes, c’est l’histoire d’une famille indienne modeste qui assiste, émue aux larmes, à l’ascension fulgurante de leur fille vers les sommets de la mode.

Une scène virale chargée d’émotion

Dans une vidéo devenue virale, on voit les parents de Bhavitha en Inde suivre sur écran l’ouverture du défilé Chanel Métiers d’Art, tourné dans la station de métro Bowery à New York. Sa mère, en larmes, répète le prénom de sa fille en l’applaudissant, tandis que son père la regarde, visiblement submergé de fierté. Partagée sur Instagram avec la légende « My brown parents watching me open the Chanel show » (Mes parents bruns qui me regardent ouvrir le défilé Chanel), la vidéo cumule des millions de vues et une pluie de commentaires émus de célébrités et d’anonymes.

De Hyderabad au métro new-yorkais

Née à Hyderabad dans une famille de classe moyenne, Bhavitha a d’abord suivi des études d’architecture et de technologies d’assistance à l’université de New York, loin de l’univers des podiums. Elle est repérée presque par hasard dans le métro new-yorkais, alors qu’elle n’a encore aucune idée de l’ampleur que prendra cette rencontre. Sa première apparition marquante se fait en exclusivité pour Bottega Veneta, sous la direction de Matthieu Blazy, qui deviendra l’un des artisans majeurs de son ascension.

Ouvrir Chanel : un moment historique

Quelques saisons plus tard, Bhavitha devient la première mannequin indienne à ouvrir un défilé Chanel Métiers d’Art, un moment qualifié « d’historique » pour la représentation sud-asiatique dans le luxe. Le show, mis en scène dans une station de métro désaffectée à New York, fait écho à l’endroit même où elle a été découverte, bouclant une boucle symbolique. En story comme en légende, la jeune femme confie qu’elle « ne trouve pas les mots » pour décrire ce que cela signifie pour elle et pour ses proches.

Une fierté qui dépasse la famille

Au-delà de ses parents, beaucoup d’Indiens et de membres de la diaspora voient dans son parcours un signe de reconnaissance mondiale de leur culture et de leurs talents. Les commentaires évoquent « la fierté par procuration » et « la joie de voir des parents racisés émus devant le succès international de leur fille ». La vidéo de cette réaction intime, devenue virale, transforme un moment de mode en symbole d’ascension sociale, d’espoir et de représentation pour toute une génération.

La réaction émue des parents de Bhavitha Mandava illustre ainsi bien que derrière chaque défilé et chaque titre prestigieux se cache une histoire humaine profonde. Leur fierté, partagée à travers un écran, transcende les frontières et rappelle que le succès d’une personne peut devenir celui de toute une communauté.