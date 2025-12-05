« Trop trop belle » : cette mannequin « curvy » suscite des réactions positives

La’Tecia Thomas, créatrice de contenus et mannequin « curvy » originaire d’Australie, fait l’unanimité sur les réseaux sociaux avec ses photos montrant des formes affichées fièrement et une énergie contagieuse. Devenue icône malgré des débuts marqués par le rejet des marques, elle récolte aujourd’hui des compliments enflammés comme « trop trop belle » pour son authenticité.

Un parcours inspirant

La’Tecia partage ouvertement son chemin vers l’acceptation de soi, transformant les critiques en carburant pour son ascension. Elle poste régulièrement des shootings qui mettent en valeur ses formes, collaborant avec des labels inclusifs. Avec 1,7 million d’abonnés sur Instagram (@lateciat), elle promeut la body positivity via des Reels « motivants », entre entraînements sportifs et messages comme « la confiance, c’est se démarquer en aimant qui on est ».

Son contenu la positionne comme modèle pour celles qui luttent contre les standards étroits de la société. Précisons en effet qu’elle est considérée comme mannequin « curvy », une catégorie qui s’arrête généralement au 42-44 – des tailles exclues des normes traditionnelles des podiums, alors même qu’en France, près de la moitié des femmes portent du 44 et plus. Une réalité que l’industrie de la mode continue pourtant d’ignorer.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par @lateciat

Réactions enthousiastes et impact sociétal

Ses publications génèrent des milliers de likes et commentaires positifs célébrant sa beauté naturelle, sa force et son rôle dans la redéfinition de la mode curvy. En défiant les normes via des campagnes authentiques, elle inspire une génération à embrasser ses formes sans compromis.

L’ascension de La’Tecia Thomas illustre ainsi la puissance des voix qui osent bousculer les codes et affirmer d’autres modèles de beauté. Au-delà de ses photos admirées, elle incarne un changement profond : celui d’une industrie et d’un public de plus en plus sensibles à la diversité corporelle, à la confiance en soi et à l’authenticité. En inspirant ses abonnés à s’accepter pleinement, La’Tecia Thomas confirme qu’être « trop trop belle », c’est avant tout être fidèle à soi-même.

