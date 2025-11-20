Mère de deux enfants, cette mannequin britannique de 35 ans s’affiche radieuse

La mannequin britannique Iskra Arabella Lawrence s’impose comme une figure inspirante de confiance en soi et de positivité corporelle. Aujourd’hui mère de 2 enfants, elle continue d’inspirer plus de 5 millions d’abonnés sur Instagram avec ses publications authentiques.

Enfance et formation

Née le 11 septembre 1990 à Wolverhampton, Iskra Lawrence grandit à Kidderminster (Worcestershire). Son prénom, d’origine slave, signifie « étincelle ». Ancienne nageuse de compétition, elle étudie à Holy Trinity School, à Malvern St James, puis à Bromsgrove School avant d’être admise au National Youth Theatre à 15 ans, signe précoce de son goût pour la scène et l’expression personnelle.

Débuts dans le mannequinat

Repérée très jeune, Iskra entame une carrière de mannequin en refusant les diktats traditionnels de la mode. Devenue figure emblématique de la marque Aerie (American Eagle Outfitters), elle marque les esprits en refusant toute retouche sur ses photos publicitaires. Elle collabore ensuite avec la marque Adore Me ou encore Marina Rinaldi, défilant pour Chromat à New York Fashion Week et pour L’Oréal à Paris. En 2024, elle revient sur les podiums lors du Miami Swim Week, enceinte de son deuxième enfant, rayonnante dans une pièce blanche fleurie, acclamée pour son authenticité.

View this post on Instagram A post shared by Iskra Lawrence (@iskra)

Une voix engagée pour la diversité

Ambassadrice de la National Eating Disorders Association (NEDA), Iskra Arabella Lawrence milite depuis des années contre la culture de la perfection et le body shaming. Elle est également créatrice du NEDA Inspires Award et conférencière TEDx (« Ending the pursuit of perfection », 2017). Loin des standards artificiels, elle revendique haut et fort la diversité des corps, jusqu’à refuser l’étiquette de « plus-size model ».

Accolades et influence médiatique

Nommée parmi les 100 Women de la BBC en 2016, puis lauréate du Forbes 30 Under 30 Europe dans la catégorie Art et Culture en 2019, Iskra Arabella Lawrence est aussi connue pour son travail éditorial en faveur de la mode inclusive (notamment au média Runway Riot). En 2018, elle anime la série « The Mirror Challenge with Iskra » sur Facebook Watch.

Vie personnelle et maternité

En couple avec le compositeur Philip Payne depuis 2019, Iskra Arabella Lawrence donne naissance à leur fils le 16 avril 2020, puis à leur fille le 6 octobre 2024. Sur ses réseaux sociaux, la mannequin partage régulièrement des clichés attendrissants de sa vie de maman : photos de grossesse, instants complices avec ses enfants, et messages d’encouragement à toutes les jeunes mères.

Son compte Instagram, suivi par plus de 5 millions d’abonnés, est un mélange d’authenticité, de force et de douceur. Ses publications, souvent accompagnées de légendes inspirantes, célèbrent la maternité dans toute sa beauté naturelle.

View this post on Instagram A post shared by Iskra Lawrence (@iskra)

En définitive, Iskra Lawrence incarne à elle seule une nouvelle génération de femmes libres, épanouies et décomplexées. À travers son parcours de mannequin, d’activiste et de mère, elle prouve qu’il est possible de réussir sans renoncer à son authenticité ni se plier aux standards imposés.