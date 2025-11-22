Nicole Fujita, la mannequin japonaise qui bouscule les codes avec le sourire

Nicole Fujita, née en Nouvelle-Zélande d’un père Polonais-Russe et d’une mère japonaise, a rapidement conquis le Japon avec son charisme. Elle débute sa carrière en 2009 en remportant le prestigieux concours Nicola Model Audition. Très vite, elle devient un visage emblématique du magazine japonais de mode pour ados Popteen, où elle capte l’attention grâce à sa personnalité pétillante. Aujourd’hui, plus qu’une mannequin, elle est une véritable icône pour toute une génération de jeunes femmes, sous le surnom affectueux de « Nikorun (にこるん) ».​

Une présence médiatique variée et influente

Au fil des années, Nicole Fujita s’est diversifiée. En plus de sa carrière de mannequin exclusive pour le magazine ViVi, elle s’illustre dans les émissions télévisées, les publicités et sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle partage régulièrement ses looks du quotidien, mélangeant casual et glamour, toujours avec une touche d’humour dans ses légendes qui la rendent particulièrement proche de ses fans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 藤田ニコル (@2525nicole2)

Une entrepreneure au style unique

Nicole ne se contente pas de suivre les tendances : elle les crée. En 2018, elle lance sa propre marque de vêtements NiCORON, puis investit le secteur des cosmétiques avec la marque Cimer, revendiquant une esthétique qui mélange modernité, douceur et originalité. Son succès lui permet aussi de collaborer avec de grandes maisons telles que Fendi, MaxMara, Yves Saint Laurent ou encore PEACH JOHN, ainsi que des marques de santé comme ULTORA, confirmant son influence multi-sectorielle.

Une vie personnelle sous le feu des projecteurs

Récemment, la nouvelle de son mariage avec l’acteur Yu Inaba a fait grand bruit au Japon, renforçant l’attention médiatique portée à cette étoile montante. D’un naturel chaleureux et souriant, Nicole Fujita incarne plus qu’un simple modèle : un modèle d’authenticité et de confiance en soi pour de nombreuses jeunes femmes à travers le pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 藤田ニコル (@2525nicole2)

En résumé, Nicole Fujita est une figure emblématique qui, par son sourire et sa personnalité dite accessible sur les réseaux sociaux, réinvente les codes du mannequinat nippon, avec une influence qui dépasse largement les podiums.