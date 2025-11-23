Les photos de cette mannequin britannique montrent qu’elle est une icône de mode absolue

Mannequins
Fabienne Ba.
@rosiehw/Instagram

Rosie Huntington-Whiteley continue de confirmer son statut d’icône mode incontournable grâce à une série de photos qui séduisent tant par leur élégance que par leur audace stylistique. La mannequin britannique impose un style à la fois sophistiqué et accessible, captivant l’attention des fans de mode à travers le monde.

Une esthétique raffinée et moderne

Les récentes photos de Rosie Huntington-Whiteley illustrent parfaitement son talent pour marier classicisme et modernité. Que ce soit sur les podiums, en événements ou dans ses partages sur les réseaux sociaux, elle privilégie des silhouettes épurées mêlées à des touches audacieuses, comme des accessoires innovants ou des jeux de textures. Son élégance naturelle et son attitude confiante font d’elle une figure de référence incontournable cette année 2025.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Rosie HW (@rosiehw)

Ambassadrice des grandes maisons et influenceuse accomplie

Au-delà de son look, Rosie est également le visage de nombreuses campagnes de luxe, telles que Falconeri pour l’automne-hiver 2025. Sa capacité à incarner ces marques prestigieuses tout en restant proche de son public via ses réseaux sociaux renforce sa position d’influenceuse chic et authentique.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Rosie HW (@rosiehw)

Rosie Huntington-Whiteley inspire ainsi une nouvelle génération à adopter une mode à la fois sophistiquée et engagée. En valorisant des looks variés, qui vont du décontracté au formel, elle invite à réinventer constamment le style personnel. Sa maîtrise du vintage dit moderne et sa présence constante dans les moments clés de la mode font d’elle une modèle admirée.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Nicole Fujita, la mannequin japonaise qui bouscule les codes avec le sourire

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nicole Fujita, la mannequin japonaise qui bouscule les codes avec le sourire

Nicole Fujita, née en Nouvelle-Zélande d'un père Polonais-Russe et d'une mère japonaise, a rapidement conquis le Japon avec...

Mère de deux enfants, cette mannequin britannique de 35 ans s’affiche radieuse

La mannequin britannique Iskra Arabella Lawrence s’impose comme une figure inspirante de confiance en soi et de positivité...

Mannequin à 94 ans, Carmen Dell’Orefice fascine le monde de la mode

À 94 ans, Carmen Dell’Orefice réinvente l’idée même du mannequinat. Égérie de Vogue dès 1946, elle devient aujourd’hui...

En tenue légère sur un toit, cette mannequin montre ses formes

La mannequin espagnole Lorena Durán, connue pour ses apparitions remarquées dans plusieurs magazines et pour son statut de...

Pourquoi la mannequin Adwoa Aboah fascine une génération entière ?

Adwoa Aboah n’est pas seulement une figure de la mode : elle est une voix, une militante, une...

Défilés de mode : les exercices extrêmes auxquelles les mannequins sont soumises

Alors que la Fashion Week vient de réinvestir la capitale, les mannequins défilent le menton levé, le buste...