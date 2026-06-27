Cette mannequin américaine relance une tendance balnéaire avec une silhouette rétro

La mode balnéaire fait un grand bond dans le passé. À l’occasion de son anniversaire, la mannequin américaine Lindsey Pelas a partagé sur Instagram une série de clichés ensoleillés, dans un modèle une pièce à l’esthétique résolument rétro. Une tenue qui remet au goût du jour une tendance balnéaire pleine de charme : celle des coupes d’inspiration vintage.

Un modèle une pièce à imprimé fleuri

Pour cette publication, Lindsey Pelas a opté pour un modèle une pièce à l’imprimé délicat, mêlant petites fleurs et pois noirs. Un motif charmant et romantique, directement inspiré des décennies passées. Posant en extérieur, dans un décor désertique baigné de soleil, elle incarne à merveille cette esthétique rétro et solaire. Une tenue de plage qui tranche avec les modèles plus minimalistes, en misant sur le charme affirmé du vintage.

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Le retour de l’esthétique pin-up

Ce look s’inscrit dans une tendance de fond. Après des années dominées par les coupes épurées, la mode balnéaire renoue avec l’esprit pin-up des années 1950. Modèles une pièce structurés, imprimés fleuris, pois et lignes rétro reviennent en force sur les plages. Le pois, justement, figure parmi les grands motifs de la saison, tout comme les imprimés floraux, plébiscités pour leur côté romantique. Une vague vintage qui séduit de plus en plus.

Une publication d’anniversaire

C’est à l’occasion de son anniversaire que Lindsey Pelas a partagé ces clichés. Un moment qu’elle a choisi de célébrer au grand air, dans un décor naturel et ensoleillé, fidèle à son goût pour les ambiances estivales. Ses abonnés, nombreux, n’ont pas manqué de lui adresser leurs vœux et de saluer cette série de photos lumineuses.

Avec ce modèle une pièce à imprimé fleuri, Lindsey Pelas remet ainsi au goût du jour une tendance balnéaire pleine de charme. En misant sur une silhouette rétro, elle rappelle que le vintage n’a pas dit son dernier mot sur les plages. De quoi inspirer les personnes qui rêvent d’une allure solaire et intemporelle pour l’été.