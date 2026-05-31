Cette mannequin « grande taille » fait sensation avec un corset vintage

Sur son compte Instagram, dans un corset rose poudré aux allures vintage, la mannequin dite « grande taille » américaine Paloma Elsesser signe un look aussi doux que percutant.

Un corset rose poudré qui fait sensation

La pièce ne pouvait pas mieux tomber : un délicat corset rose poudré, à la silhouette structurée et aux finitions soignées, dans un esprit clairement vintage. Une teinte douce, à la fois rétro et romantique, qui semble tout droit sortie d’un boudoir hollywoodien. Sur Instagram, le cliché de a immédiatement enflammé les commentaires, où ses abonnés saluent l’aplomb avec lequel Paloma Elsesser habite cette pièce.

Un teaser pour Victoria’s Secret

Pour accompagner sa publication, Paloma Elsesser a opté pour une légende courte mais explicite : « city of angels!!! calling all angels!!! » (Cité des anges. Appel à tous les anges), accompagnée d’une mention de la marque Victoria’s Secret. Une référence claire au surnom de Los Angeles, ainsi qu’à l’appel aux « anges » que vient de lancer la marque américaine, qui prépare actuellement son défilé 2026 et son nouveau casting. Un teaser que les fans n’ont pas mis longtemps à décoder : les paris vont déjà bon train sur le lieu et la programmation du prochain show.

View this post on Instagram A post shared by paloma elsesser (@palomija)

Paloma Elsesser, « ange curvy » devenue icône

Paloma Elsesser, qui a foulé pour la première fois le podium Victoria’s Secret en 2024, est devenue l’un des visages incontournables de l’inclusion dans la mode. En 2023, elle a même décroché le prestigieux titre de Model of the Year aux Fashion Awards britanniques – une première pour une mannequin dite grande taille. Depuis, elle multiplie les couvertures, les campagnes et les défilés, sans jamais transiger avec son authenticité.

Une silhouette qui célèbre tout

Au-delà du choix vestimentaire, c’est la portée symbolique du cliché qui marque les esprits. En portant cette pièce historiquement associée à un certain ‘idéal féminin’, Paloma Elsesser élargit le champ des possibles. Un corset rose poudré sur un corps qui ne correspond pas aux « canons » étriqués de l’industrie, c’est un manifeste discret mais puissant : la mode ne devrait pas avoir de taille unique. Et le message passe, comme en témoignent les milliers de réactions enthousiastes apparues sous son post.

Avec ce simple cliché, Paloma Elsesser rappelle pourquoi elle s’est imposée comme l’une des figures les plus inspirantes de la mode contemporaine. Entre élégance vintage et combat inclusif, elle prouve qu’un corset rose poudré peut, lui aussi, faire bouger les lignes.