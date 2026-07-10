Cette mannequin d’origine mongole fait sensation, et son style n’y est pas pour rien

Mannequins
Fabienne Ba.
@saya2vu / Instagram

Sur Instagram, Sarnai attire de plus en plus de regards. Derrière le pseudonyme @saya2vu, la mannequin d’origine mongole séduit par un univers où la mode contemporaine dialogue avec un héritage culturel fort. Une signature esthétique qui ne laisse pas indifférent.

Une présence remarquée sur Instagram

Avec plus de 69 000 abonnés et une cinquantaine de publications, Sarnai mise sur la qualité plutôt que sur la quantité. Chaque photo semble pensée comme un véritable éditorial, loin du rythme effréné des réseaux sociaux. Cette approche renforce son identité visuelle et lui permet de se démarquer dans l’univers très concurrentiel du mannequinat. Son compte ressemble davantage à un portfolio qu’à un journal de bord, un choix qui contribue à son image élégante et authentique.

 

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Une identité pleinement affirmée

Dans sa biographie Instagram, Sarnai (@saya2vu) se décrit comme une « Mannequin mongole » avec une « âme nomade ». Une présentation concise, mais révélatrice de son univers. Plutôt que d’effacer ses origines pour répondre aux standards internationaux, elle les place au cœur de son image. Une démarche qui s’inscrit dans une mode de plus en plus ouverte à la diversité culturelle et aux récits personnels.

Un héritage qui inspire son style

Le patrimoine vestimentaire mongol possède une richesse unique. Des célèbres deel, ces longues tuniques traditionnelles, aux broderies colorées, en passant par les bottes et les coiffes emblématiques, cette culture offre une source d’inspiration exceptionnelle. Sarnai revisite cet héritage avec une sensibilité contemporaine. Son style joue sur l’équilibre entre tradition et modernité, sans jamais donner l’impression de choisir l’un au détriment de l’autre. Le résultat est un univers à la fois raffiné, personnel et résolument actuel.

Une nouvelle génération qui fait évoluer la mode

Sarnai (@saya2vu) fait partie d’une vague de talents mongols qui gagnent progressivement en visibilité sur la scène internationale. Cette nouvelle génération participe à une évolution du secteur, où les représentations se diversifient et où les parcours venus d’horizons variés trouvent davantage leur place. Cette ouverture permet de découvrir de nouvelles inspirations et contribue à enrichir les codes de la mode actuelle.

 

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Une esthétique qui célèbre l’authenticité

Au-delà de ses tenues, c’est toute la démarche de Sarnai (@saya2vu) qui séduit. Son univers valorise une identité affirmée, où les racines culturelles deviennent une véritable force créative. Cette vision fait écho aux attentes d’un public en quête d’authenticité et de personnalités qui racontent une histoire à travers leur style. Elle construit une image cohérente et singulière qui attire naturellement l’attention.

À l’heure où la mode met davantage en lumière les identités culturelles et célèbre une plus grande diversité de silhouettes et de parcours, Sarnai (@saya2vu) illustre ainsi parfaitement cette nouvelle génération de mannequins qui prouvent qu’affirmer sa singularité peut devenir l’une de ses plus belles signatures.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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