Cette mannequin « plus size » fait sensation dans une robe rouge satin

Mannequins
Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Au défilé Chanel Cruise 2026-2027 à Biarritz, beaucoup de looks ont marqué les esprits. Celui de Paloma Elsesser – un total look rouge vif – a été l’un des plus photographiés de la soirée.

Un total look rouge écarlate en maille

Le 28 avril 2026, soit exactement un an après sa nomination comme directeur artistique de Chanel, Matthieu Blazy présentait sa première collection Cruise à Biarritz – là même où Gabrielle Chanel avait ouvert sa maison de couture en 1915. Un retour aux sources chargé de sens, qui attirait un parterre de célébrités aussi dense que varié, dont Paloma Elsesser.

Pour l’occasion, elle a opté pour un ensemble entièrement rouge écarlate – l’une des teintes dominantes de la saison printemps-été 2026 déjà présente dans le défilé Chanel lui-même. Elle portait un haut à col en V et manches longues en maille et une jupe midi dans le même rouge, associés à un sac shaggy imprimé cervidé et des talons bicolores beige et blanc. Un total look monochrome, où la couleur parlait à elle seule.

 

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Le rouge, couleur incontournable de la saison

Le choix du rouge n’est pas anodin dans ce contexte. Le rouge écarlate s’est imposé comme l’une des teintes définissantes de la saison printemps-été 2026 – porté notamment par l’actrice américaine Anne Hathaway sur le tapis rouge du film « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2), ou encore en total look par plusieurs invitées du défilé Chanel ce soir-là.

Paloma Elsesser, nouvelle muse officielle de Chanel

Sa présence à Biarritz témoigne de son nouveau statut de visage officiel de la maison, dans le cadre de la nouvelle ère impulsée par Matthieu Blazy. Depuis ses débuts chez Chanel, Paloma Elsesser incarne une vision de la mode qui s’aligne parfaitement avec la philosophie du directeur artistique de Chanel : des vêtements faits pour être portés, des corps divers qui les habitent sans hiérarchie.

Ce n’est pas la première fois que la mannequin américaine est associée à Chanel sous cette direction – mais c’est peut-être ici qu’elle a le plus clairement imposé son identité visuelle dans l’univers de la maison : une femme qui ne cherche ni à se fondre ni à surprendre, mais simplement à exister pleinement dans la pièce qu’elle porte.

En résumé, Paloma Elsesser n’a pas eu besoin d’une robe de soirée pour briller à Biarritz. Elle a simplement porté sa couleur comme si elle lui appartenait, avec cette assurance tranquille qui transforme un choix mode en évidence. Une leçon de style, mais surtout d’attitude.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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