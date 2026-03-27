Sur le sable, cette mannequin « curvy » affiche ses formes avec fierté

Mannequins
Anaëlle G.
@jocelyncorona_ / Instagram

La mannequin Jocelyn Corona attire l’attention avec une séance photo réalisée dans un paysage désertique aux tons chaleureux. Posant sur le sable et les rochers, elle met en valeur une silhouette affirmée, soulignée par une tenue noire structurée associée à une ceinture rouge graphique. L’ensemble crée un contraste visuel marqué, accentuant les lignes du vêtement et la posture confiante du modèle.

Une silhouette affirmée dans un décor naturel

La lumière naturelle renforce l’esthétique de la série d’images, apportant des nuances dorées qui mettent en relief la peau et les textures. La mise en scène privilégie une approche épurée, laissant toute sa place à l’attitude assurée de la mannequin Jocelyn Corona. Elle adopte une posture affirmée, combinant regard direct et attitude naturelle. Cette approche contribue à transmettre une image de confiance et d’authenticité. Ce type de direction artistique s’inscrit dans une tendance qui valorise la diversité des silhouettes et l’expression de soi à travers la mode.

Une publication saluée par les internautes

Partagées sur les réseaux sociaux, les photos ont suscité de nombreuses réactions positives. Dans les commentaires, plusieurs internautes ont exprimé leur admiration pour l’assurance de Jocelyn Corona et pour l’image de confiance qu’elle véhicule. De nombreux messages soulignent la force du visuel et l’élégance de la composition, saluant une représentation inspirante de la diversité des corps.

Avec cette série d’images, Jocelyn Corona s’inscrit ainsi dans cette dynamique, illustrant une approche où style et confiance personnelle occupent une place centrale. Cette publication souligne l’intérêt croissant du public pour des contenus mettant en avant des parcours et des silhouettes diversifiées.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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