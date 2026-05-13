« Entre Brigitte Bardot et Monica Bellucci » : sur la plage de Rio, cette mannequin fait parler d’elle

Il y a des photos qui transportent ailleurs dès le premier coup d’œil. Celle partagée récemment par la mannequin française Romane (@romaneinnc) sur son compte Instagram fait clairement partie de cette catégorie. Installée sur une plage animée de Rio de Janeiro, la jeune femme a immortalisé un instant suspendu, plein de soleil, de vie et de douceur. Et sur les réseaux sociaux, les commentaires ont rapidement comparé son énergie à celle des plus grandes icônes du cinéma européen.

Une scène pleine de vie sur le sable brésilien

Sur la photo, Romane est confortablement installée sur une chaise de plage colorée, ses longs cheveux ondulés blond doré tombant sur ses épaules. Autour d’elle, l’effervescence d’une plage de Rio en plein après-midi : des vendeurs ambulants qui passent, des transats verts et rouges qui parsèment le sable, des promeneurs et des baigneuses qui profitent du soleil.

Une scène typiquement brésilienne, où chaque détail respire la chaleur et la spontanéité. Le regard légèrement perdu vers l’horizon, le maquillage minimal et la peau dorée, Romane semble parfaitement à sa place dans ce décor. Une attitude détendue, presque rêveuse, qui donne à la photo une dimension presque cinématographique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romane (@romaneinnc)

Des fans qui voient en elle une « beauté intemporelle »

C’est précisément cette atmosphère qui a séduit ses abonnés. Sous la publication, les commentaires ont afflué : « entre Brigitte Bardot et Monica Bellucci », « j’adore le style », « cette photo est une œuvre d’art »… Pour beaucoup, l’image rappelle les grands moments du cinéma européen, ceux où les héroïnes solaires illuminent les rivages méditerranéens avec une élégance naturelle. Et la comparaison n’est pas anodine.

Brigitte Bardot, icône absolue des années 60, a profondément marqué l’imaginaire collectif avec ses apparitions sur les plages de Saint-Tropez et son look à la fois « sauvage » et raffiné. Monica Bellucci, elle, incarne depuis des décennies une beauté intemporelle, faite de naturel et d’aplomb. Deux univers différents, mais une même idée : celle d’une femme libre. Une filiation symbolique qui flatte autant qu’elle inspire.

Le retour d’une esthétique solaire et naturelle

Cette publication s’inscrit aussi dans une tendance plus large. Depuis quelques mois, sur Instagram et TikTok, on assiste au grand retour d’une esthétique solaire et « sans filtre », inspirée des icônes des années 60 et 70.

Cheveux laissés au naturel, peau dorée par le soleil, looks décontractés, scènes du quotidien plutôt que mises en scène trop léchées… on retrouve cette envie d’authenticité dans les feeds de nombreuses créatrices et mannequins. Avec sa publication, Romane illustre parfaitement ce courant. Loin d’un cliché « trop construit », elle propose une image qui respire, qui vit, et qui invite à voyager.

Avec cette simple photo prise sur une plage de Rio, la mannequin française Romane (@romaneinnc) a ainsi réussi à toucher quelque chose de précieux : une émotion. Celle des étés sans fin, des balades sur le sable et des héroïnes de cinéma qui ont marqué l’imaginaire de tant de générations. Et au regard de l’enthousiasme de ses fans, on n’a clairement pas fini de la suivre, d’une plage à l’autre.