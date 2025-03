Qui est cette mannequin brésilienne qui séduit des milliers d’abonnés ?

Izabel Goulart. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, surtout si vous êtes amatrice de mode ou adepte des défilés de haute couture. Cette top model brésilienne, née le 23 octobre 1984 à São Carlos, est une femme qui a su conquérir l’industrie de la mode et les réseaux sociaux avec un mélange détonant de discipline et de charme naturel.

Un départ inattendu vers les podiums

L’histoire d’Izabel Goulart dans le monde de la mode commence presque par hasard. À seulement 14 ans, alors qu’elle faisait du shopping avec sa mère, un coiffeur local repère son potentiel et l’encourage à tenter sa chance dans le mannequinat. Ce conseil anodin marque le début d’une ascension fulgurante. Rapidement, Izabel est envoyée à São Paulo, le cœur battant de la mode brésilienne, pour tenter sa chance dans les castings.

Le chemin vers la gloire n’a toutefois pas été de tout repos. Lors de son premier défilé, un incident embarrassant manque de mettre fin prématurément à sa carrière : le haut qu’elle portait glisse accidentellement, exposant son buste devant un public médusé. Plutôt que de se laisser submerger par la honte, Izabel adopte une attitude professionnelle : elle termine son défilé avec le sourire, prouvant ainsi une résilience et une maturité remarquables pour son jeune âge. Ce moment aurait pu être un frein, mais il est devenu une preuve de son caractère bien trempé.

L’ascension vers les plus grands podiums

Déterminée à se faire une place dans le monde de la mode, Izabel travaille dur. Très vite, son charme exotique, sa silhouette et son charisme naturel séduisent les grandes maisons de couture. Balenciaga, Chanel, Ralph Lauren, Versace… les marques les plus prestigieuses s’arrachent la jeune Brésilienne pour leurs défilés et campagnes publicitaires. Izabel Goulart devient alors une figure incontournable des Fashion Weeks, défilant dans les capitales de la mode comme Paris, Milan et New York.

C’est en 2005 qu’elle atteint véritablement le sommet : elle est choisie pour intégrer la prestigieuse équipe des Anges de Victoria’s Secret. Porter les ailes iconiques du célèbre show de lingerie est une consécration dans l’industrie de la mode, une marque de reconnaissance qui transforme les mannequins en véritables stars mondiales. Pendant 3 ans, Izabel fait partie du cercle très fermé des égéries de Victoria’s Secret, capturant l’attention du public grâce à son sourire radieux et son allure.

Une star des réseaux sociaux

Si Izabel Goulart est une reine des podiums, elle est aussi une icône des réseaux sociaux. Avec plus de 4 millions d’abonnés sur Instagram, elle est une source d’inspiration pour ses fans à travers le monde. Son secret ? Une combinaison parfaite de glamour et d’authenticité.

Izabel partage régulièrement des moments de son quotidien, dévoilant ses séances de yoga, mais aussi ses moments de détente au bord de la mer ou ses instants de complicité avec son compagnon, le gardien de but Kevin Trapp. Cette transparence et cette positivité attirent une communauté fidèle, séduite par son naturel et sa simplicité.

Une femme engagée

Au-delà de son succès dans la mode, Izabel Goulart est également connue pour son engagement caritatif. Particulièrement sensible à la cause du diabète, elle œuvre pour aider les enfants brésiliens touchés par cette maladie.

De la petite ville de São Carlos aux plus grands podiums du monde, Izabel Goulart a su imposer son style et sa personnalité dans une industrie souvent impitoyable. Son sourire éclatant, sa silhouette et son énergie positive en font une figure incontournable de la mode. À travers ses défilés, ses publications et ses engagements, elle prouve qu’il est possible de conjuguer succès, élégance et bienveillance. Une vraie success story à la brésilienne !