Cette mannequin curvy transforme son bikini avec un détail ultra glamour

Il suffit parfois d’un petit détail pour faire toute la différence. Sur Instagram, la mannequin britannique Chloé Marshall l’a prouvé avec éclat, en accessoirisant son bikini d’un élément aussi simple qu’élégant : une ceinture bijou. Résultat ? Un look de plage transformé en manifeste de confiance et de style.

Chloé Marshall, une pionnière du body positive

Si vous ne la connaissez pas encore, il est grand temps de faire connaissance avec Chloé Marshall. Cette mannequin britannique n’a pas seulement crevé l’écran avec ses courbes et son sourire solaire. Elle a également cassé les codes d’un univers longtemps figé autour d’un idéal unique. En 2008, lorsqu’elle devient finaliste du concours Miss England, elle entre dans l’histoire en tant que première candidate dite « plus size » à atteindre ce niveau. Un exploit symbolique, mais aussi un acte de rébellion douce contre les standards dominants.

Depuis, Chloé ne s’est jamais contentée de défiler. Elle s’est imposée comme une voix forte du mouvement body positive. Elle rappelle, encore et encore, que la beauté ne se limite pas à une silhouette longiligne ni à une taille 36. Son credo ? Se sentir bien dans sa peau, avec ou sans bourrelets, mais toujours avec panache.

Quand un accessoire fait tout basculer

Alors, évidemment, quand Chloé poste une photo en bikini sur Instagram, ce n’est jamais juste une photo de vacances. C’est un message, une célébration. Et cette fois, c’est un simple accessoire qui change toute la donne : une ceinture bijou. Portée délicatement autour de la taille, elle capte la lumière, dessine les courbes et attire l’œil avec une élégance inattendue.

Ce n’est pas qu’un choix stylistique. C’est une manière de dire au monde : « Regardez-moi, je m’aime, et je ne m’excuse pas d’exister avec des formes ». Ce bijou de taille, à la fois subtil et audacieux, devient un symbole d’appropriation de soi. Il transforme un maillot de bain classique en véritable tenue de déesse balnéaire.

Un clin d’œil aux podiums… depuis la plage

Ce que Chloé réussit avec brio, c’est à transposer l’univers du luxe dans un contexte ultra casual. La plage, souvent synonyme de décontraction ou d’anxiété corporelle pour beaucoup, devient pour elle une scène, une occasion d’exprimer sa personnalité à travers le style. Et cette fameuse ceinture bijou pourrait bien devenir l’accessoire incontournable de l’été 2025.

Pourquoi on l’adore ? Parce qu’elle n’est pas réservée aux silhouettes normées des magazines. Elle épouse les formes, souligne la taille, flatte toutes les morphologies et offre une touche résolument fashion sans effort.

Un été placé sous le signe de la confiance

Chloé Marshall nous inspire à sortir du carcan du « bikini body » et à embrasser le concept du « body en bikini », peu importe la taille. Sa publication est une piqûre de rappel bienvenue : le style n’a pas de règles, si ce n’est celles que vous écrivez vous-même. Vous pouvez être glamour sur la plage, au bord d’une piscine ou dans votre jardin, sans devoir vous transformer.

La ceinture bijou devient ici plus qu’un accessoire : c’est une déclaration. Une façon ludique et chic de dire que chaque corps mérite d’être célébré, orné, mis en lumière. Et si vous aviez besoin d’un petit coup de pouce pour oser, c’est peut-être le signe qu’il vous fallait.

Chloé Marshall ne se contente pas de poser, elle impose. Avec un simple bijou, elle fait basculer la narration autour du corps. Elle montre que l’audace vestimentaire n’est pas l’apanage des mannequins filiformes et que le glamour n’a pas de gabarit imposé. Alors, cet été, pourquoi ne pas vous aussi twister votre maillot avec une touche bijou ?