Cette mannequin mexicaine de 41 ans partage des photos de son semi-marathon

Mannequin mexicaine et actrice aux multiples facettes, Claudia Salinas vient de franchir un nouveau cap : celui du trail running. À 41 ans, elle a participé à sa première course nature, un semi-marathon exigeant baptisé « PACIFICO ULTRA HALF MARATHON », organisé par SoCalTrail, dans les paysages arides de Californie (États-Unis). Une performance remarquée qu’elle a fièrement partagée sur son compte Instagram.

Une course sous le signe du dépassement

Dossard sur le short, gilet d’hydratation bien ajusté, lunettes de soleil techniques et foulée assurée : sur les photos qu’elle publie, Claudia Salinas affiche un mélange de concentration et de puissance. Dans une tenue légère aux motifs animaliers et des chaussures de trail adaptées aux terrains accidentés, elle donne à voir une athlète déterminée et sereine.

Cette course nature est tout sauf anodine. Le Pacific Ultra Half Marathon est réputé pour ses dénivelés exigeants et ses températures élevées. Un véritable baptême du feu pour la Mexicaine, qui a su faire face au défi avec brio.

Un message puissant sur l’âge et le mouvement

En partageant ce moment, Claudia Salinas envoie aussi un message clair à sa communauté : la vitalité et la performance ne sont pas réservées à la vingtaine. Son engagement dans cette course montre qu’il est possible de se lancer des défis physiques à tout âge, et surtout de les relever avec fierté.

Son post, accompagné des hashtags #trailrunning #running #runner #girlswhorace, s’inscrit dans un courant de femmes qui reprennent le pouvoir sur leur image à travers le sport. À contre-courant des diktats esthétiques qui pèsent encore sur les femmes dans la quarantaine, elle célèbre la force, la résilience, et l’endurance.

Une communauté de femmes de plus en plus visible

La participation de Claudia Salinas à cette course s’inscrit dans un mouvement plus global de visibilisation des femmes dans les sports d’endurance. Sur les sentiers de trail, longtemps dominés par des figures masculines, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s’affirmer. Des initiatives comme « La Trail Killers », taguée dans la publication de Claudia, illustrent cette dynamique : elles mettent en lumière les coureuses passionnées, toutes générations confondues.

Au-delà des podiums et des podiums photo

Longtemps perçue uniquement à travers son activité de mannequin et d’actrice, Claudia Salinas prouve que l’on peut construire une identité plurielle et dynamique. Elle élargit les contours de sa notoriété en s’appropriant un autre espace : celui de la performance physique, du contact avec la nature, et du dépassement de soi.

Loin du monde policé des défilés, Claudia Salinas trace désormais sa route, pieds ancrés dans la terre, regard porté vers de nouveaux sommets. Et elle le fait sans artifice, avec authenticité – à l’image du trail running lui-même, brut, exigeant, et profondément humain.

Claudia Salinas signe ainsi un début remarqué dans l’univers du trail. Bien plus qu’une performance sportive, ce semi-marathon marque une prise de parole par le geste, un acte inspirant pour toutes les femmes qui doutent encore de leur capacité à se lancer. À 41 ans, elle rappelle que le mouvement n’a pas d’âge, et que chaque foulée peut être un acte de liberté.