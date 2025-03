Vivienne Rohner : la Suissesse qui conquiert le monde de la mode

Vivienne Rohner, mannequin suisse née en 1998 à Zurich, incarne à elle seule la modernité et l’élégance intemporelle qui caractérisent la mode d’aujourd’hui. Avec son 1m83 mètre, cette jeune femme polyglotte est en train de marquer son époque et d’ouvrir la voie à une nouvelle génération de modèles qui ne se limitent pas à défiler, mais qui redéfinissent le sens même de la mode. Avec son parcours fulgurant et sa capacité à se réinventer, Vivienne est une icône qui conquiert les podiums, mais aussi les cœurs du monde entier.

Un parcours fulgurant

À l’âge de 16 ans, Vivienne Rohner se lance dans le monde du mannequinat, un univers qu’elle découvre presque par hasard. Encouragée par sa mère, elle participe en 2013 au concours Elite Model Look, une plateforme réputée pour dénicher des talents internationaux. Bien qu’elle ne remporte pas ce concours, Vivienne impressionne suffisamment pour signer son premier contrat avec l’agence Elite. Ce fut le premier pas d’une carrière qui allait la propulser au sommet.

Dès ses débuts, Vivienne a su capter l’attention des plus grands créateurs. En 2016, elle fait sa première apparition à la Fashion Week de Paris, un moment décisif où elle foule le podium pour Karl Lagerfeld, une légende de la mode. Cette première expérience marquante a été suivie par une série de collaborations avec des maisons de luxe prestigieuses telles que Hermès, Mugler, Fendi, Dior et Valentino. Ce qui distingue Vivienne, c’est sa capacité à incarner chaque collection avec une aisance rare, tout en préservant sa propre essence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vivienne (@viviennerohner)

Muse de Chanel : un lien unique avec la maison

Si l’on devait résumer la carrière de Vivienne Rohner en quelques mots, son association avec la maison Chanel serait sans doute l’un des moments les plus marquants. Sous la direction de Virginie Viard, Vivienne devient une véritable muse. En 2022, son visage apparaît en grand format lors du défilé printemps-été de Chanel, un honneur rare réservé aux plus grandes figures du milieu.

Son lien avec la maison ne s’arrête pas là. Vivienne devient l’une des égéries les plus prisées de la marque, apparaissant dans de nombreuses campagnes et défilés. Son allure à la fois fraîche et intemporelle colle parfaitement à l’esprit de la maison, et son regard franc, presque hypnotique, fait d’elle la candidate idéale pour incarner l’univers de Chanel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vivienne (@viviennerohner)

Au-delà du mannequinat

Vivienne ne se contente pas de briller sur les podiums. Son approche multidimensionnelle de la mode lui permet de s’exprimer à travers d’autres formes d’art. Passionnée de photographie, elle utilise l’argentique pour capturer des moments d’intimité et de beauté, une activité qu’elle pratique en parallèle de sa carrière de mannequin. Ses clichés personnels, qu’elle a pris lors de la campagne de Chanel printemps-été 2023 à New York, reflètent sa sensibilité artistique et son regard unique sur la mode.

À travers la photographie, Vivienne explore un autre aspect de sa créativité, un moyen pour elle de se réinventer et d’apporter une dimension supplémentaire à sa carrière. Cela prouve que Vivienne est bien plus qu’un joli visage : elle est une véritable artiste, capable de se mouvoir entre différentes formes d’expression artistique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vivienne (@viviennerohner)

Une consécration mondiale : le défilé Victoria’s Secret

Le sommet de la carrière de Vivienne Rohner a sans aucun doute été atteint en mars 2024, lorsqu’elle a participé au prestigieux défilé Victoria’s Secret. Cet événement mondial, qui célèbre les plus grands mannequins, a permis à Vivienne de confirmer son statut de star montante de la mode. Elle a ainsi rejoint le cercle très fermé des modèles qui participent à ce show légendaire, et sa prestation a été saluée par la presse et le public. Ce moment marquant a également renforcé sa position de figure incontournable dans l’univers du mannequinat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vivienne (@viviennerohner)

Aujourd’hui, Vivienne Rohner continue de faire parler d’elle, apparaissant en couverture de magazines prestigieux comme Vogue México et Vogue Netherlands. Ce sont des honneurs bien mérités pour une jeune femme qui, en quelques années seulement, a su s’imposer comme l’une des figures les plus en vue de la mode internationale. Vivienne Rohner est la Suissesse qui, avec sa grâce naturelle et son audace, prouve que la mode est bien plus qu’un simple défilé.