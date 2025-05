Icône du mouvement body positive en Allemagne, Celine Denefleh s’affirme aussi par son style vestimentaire. Sur les réseaux, elle partage des looks qui mêlent confiance, confort et élégance.

Une figure forte du mannequinat inclusif

Née en Allemagne, Celine Denefleh s’est fait connaître du grand public en participant à l’émission Germany’s Next Topmodel, où elle a marqué les esprits par son naturel et sa présence solaire. Depuis, elle trace une carrière fidèle à ses convictions : valoriser les corps « réels », bien loin des stéréotypes.

Classée parmi les mannequins « curvy », Celine défend une vision du corps positif. Elle travaille aujourd’hui avec de nombreuses marques qui s’engagent pour plus de diversité dans le monde de la mode, tout en continuant de fédérer une large communauté sur Instagram. Avec plus de 200 000 abonnés, elle est suivie pour sa bienveillance, son authenticité… et son goût affirmé pour la mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Denefleh (@celine_denefleh)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Denefleh (@celine_denefleh)

Des tenues à son image : naturelles, stylées et accessibles

Sur ses réseaux sociaux, Celine Denefleh partage régulièrement ses tenues du quotidien : robes fleuries, pantalons fluides, ensembles sportswear ou looks de soirée, chaque silhouette témoigne d’un style à la fois simple, affirmé et dans l’air du temps. Ce qui plaît ? La façon dont elle adapte les tendances à sa morphologie, sans jamais chercher à dissimuler son corps.

Elle opte souvent pour des pièces bien coupées, des matières confortables, et des couleurs chaleureuses qui mettent en valeur sa carnation et ses courbes. Parmi ses looks les plus appréciés : des robes longues ceinturées, des jeans taille haute portés avec des chemises oversize, ou encore des ensembles monochromes, élégants et faciles à porter. Le tout, toujours accompagné d’un sourire sincère et d’un message positif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Denefleh (@celine_denefleh)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Denefleh (@celine_denefleh)

Une influence qui va au-delà du style

Ce qui distingue Celine Denefleh des autres influenceuses mode, c’est sa manière d’aborder la mode comme un outil de confiance en soi. Chaque look devient une manière de dire : « vous avez le droit de vous sentir belle, peu importe votre taille ». Elle ne cherche pas à s’adapter aux diktats : elle les redéfinit à sa manière, avec douceur et constance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Denefleh (@celine_denefleh)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Denefleh (@celine_denefleh)

En partageant ses tenues sans filtre ni artifice, Celine Denefleh participe ainsi à normaliser tout les corps , et inspire une nouvelle génération de femmes à s’aimer telles qu’elles sont.