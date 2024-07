Allaitement et sport : ce soutien-gorge de sport Nike est parfait pour les mères qui allaitent !

Les jeunes mères qui veulent concilier sport et allaitement sont souvent contraintes de sacrifier leur confort pour nourrir leur enfant. Sur les cintres, difficile pour elles de trouver une parure athlétique qui respecte les bouleversements post-partum et qui donne facilement accès aux mamelons. Mais la marque Nike, réputée pour ses campagnes inclusives et décomplexées, vient de créer le soutien-gorge qui manquait au vestiaire intime de ces femmes. En 2022 déjà, la griffe à la virgule sortait une collection sportswear entièrement dédiée à la maternité. Chaque pièce était pensée pour s’aligner sur la silhouette changeante des femmes enceintes et être au diapason avec les exigences de la maternité. Cette fois-ci, le géant des vêtements de sport revoit les coutures de sa brassière iconique pour qu’elle concorde avec le désir d’allaiter. Ce soutien-gorge de sport Nike en l’honneur des mères qui allaitent confirme l’esprit progressiste de l’équipementier !

Un soutien-gorge de sport Nike à la gloire des mères qui allaitent

Les jeunes mères aspirent parfois à des entraînements physiques un peu plus attrayants que la rééducation du périnée. Après la sixième semaine post-partum, elles peuvent enfin s’adonner à une pratique sportive qui leur parle. Cependant, si elles ont fait le choix de sustenter leur enfant par le sein, elles doivent se réapprovisionner en lingerie sportive. Ce qui peut rapidement abréger leur envie de tutoyer le tapis en mousse. En général, dans le rayon des leggings et des hauts néons, les brassières sont peu compatibles avec l’allaitement. Il faut les soulever à la force des doigts pour mettre le sein à disposition de l’enfant. Rien que ce geste coûte environ une bonne dizaine de gouttes de sueur.

Mais au milieu de tous ces modèles inadaptés trône un soutien-gorge de sport Nike conçu exclusivement pour les mères qui allaitent. Elle vient compléter la collection « Maternité », qui avait d’ailleurs fait beaucoup de bruit à sa sortie. En 2022, la marque révélait une brassière d’allaitement avec un empiècement en mesh dissimulé sous un gracieux tissu en forme de cache-cœur. Pour que les mères puissent allaiter sans encombre entre deux figures de fitness, Nike a perfectionné le design de sa célèbre brassière et proposé une « V2 » encore plus sophistiquée.

Ce soutien-gorge de sport Nike destiné aux mères qui allaitent est une petite prouesse dans l’univers de la mode. Il possède deux poches pour placer des tire-lait portables. Elles sont recouvertes par un tissu technologique absorbant qui fait bouclier contre les fuites. Adieu donc l’angoisse des auréoles. Ces poches intelligentes s’ouvrent en un éclair et préservent l’intimité de ce tête-à-tête si spécial. Elles se détachent grâce à une petite sangle placée à la naissance des bretelles. Les bonnets, quant à eux, sont modulables pour suivre constamment les évolutions du corps post-partum des mères. Just do it !

Une pièce versatile qui s’ajoute à la belle collection maternité

Ce soutien-gorge de sport Nike, façonné pour les mères qui allaitent, est une création brillante. Alors que les jeunes mères sont souvent marginalisées du paysage sportif et gentiment invitées à « se consacrer à leur rôle parental », il les inclut de nouveau au jeu. Polyvalent, ergonomique et rassurant, il est sans compromis. Avec lui sur les épaules, les femmes peuvent pratiquer une activité sportive et accomplir leur fonction nourricière en même temps. Ce soutien-gorge révolutionnaire vient d’ailleurs se greffer à la lumineuse collection « maternité », qui avait été acclamée lors de son lancement en 2022.

Cette gamme, première du nom, répond à un manque criant d’offres spécial « ventre rond » et « allaitement » sur le marché du sportswear. La ligne a d’ailleurs été créée selon des données très précises et poussées sur la grossesse. La griffe, qui a habillé plusieurs mères investies dans des carrières sportives de haut niveau, dont Séréna Williams, a veillé à être au plus proche de la réalité. Elle a donc mis en comparaison 150 000 scans de femmes enceintes et non enceintes pour dessiner ses patrons. Les designers ont aussi interrogé une trentaine d’athlètes féminines enceintes ou post-partum sur la forme, les sensations du toucher et l’aspect fonctionnel des tenues.

Ce soutien-gorge de sport Nike à destination des mères qui allaitent est donc le dernier-né d’une riche vitrine faite de leggings taille haute, de pulls réversibles futés, de robes extensibles et de hauts anti-transpirant qui embrassent les courbes des mères en devenir. Le tout mis en scène sur des modèles, plus connues pour leurs exploits sportifs que leur talent de mannequin. À l’image d’Alex Morgan, membre de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis. La collection a même passé le crash-test de Perri Edwards, coureuse de 400 mètres.

Nike, connue pour ses innombrables odes à la diversité

Ce soutien-gorge de sport Nike cousu pour les mères qui allaitent illustre le combat de la griffe américaine pour rendre l’activité physique, universelle, inclusive et sans frontières. La marque donne régulièrement le la à la diversité. Selon sa vision, le sport n’a pas de visage, ni de morphologie type et encore moins de religion. Avec elle tout le monde est gagnant, les personnes pulpeuses, colorées, voilées ou issues de la communauté LGBT+. Cette fameuse virgule, connue à l’international, est devenue l’étendard de la tolérance, le nouveau symbole de paix.

En 2016, la marque engageait des égéries plus size et déclarait sa flamme aux silhouettes rondes. En 2017, elle frappait encore plus fort avec un hijab sportif adapté aux femmes de confession musulmane. C’était du jamais vu. En 2023, elle célébrait la communauté LGBT+ avec une collection capsule percutante intitulée « no pride, no sport ». Et en juin dernier, Nike braquait les projecteurs sur les athlètes réfugié.e.s à travers une campagne sur les JO. Avec ce parti pris inclusif clairement affirmé, Nike propose des vêtements sportifs symboliques et engageants.

Ce soutien-gorge de sport Nike, fairplay avec les mères qui allaitent, libère le vestiaire sportswear de ses injonctions. Et c’est une excellente nouvelle ! Trouver une brassière conforme à l’allaitement n’est plus une « épreuve » désormais.