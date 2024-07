Les robes courtes incontournables pour briller cet été

L’été est bien installé, et avec lui, l’envie de se parer de tenues légères et estivales. Parmi les indispensables de la saison, on retrouve les robes courtes. Elles allient confort, style et fraîcheur. Que vous cherchiez à flâner en bord de mer, dans un parc ou à danser sous les étoiles, voici un guide complet des robes courtes incontournables de cet été et comment les porter pour briller sous le soleil !

La robe courte fleurie : l’indémodable estival

Si l’été devait être résumé en une seule pièce de vêtement, ce serait sans aucun doute la robe fleurie. Ses motifs joyeux et colorés capturent l’essence même de la saison estivale. Qu’elle soit mini, midi ou maxi, la robe fleurie s’adapte à toutes les occasions. Optez pour une coupe patineuse pour un look romantique ou une coupe droite pour une allure plus sophistiquée.

Comment la porter ? Avec des sandales en (simili)cuir naturel et un chapeau de paille pour une promenade au parc, ou bien avec des escarpins nude et des boucles d’oreilles pendantes pour une soirée chic. N’oubliez pas de compléter votre look avec un sac en osier pour une touche bohème.

Voir cette robe

La robe en lin : le choix chic et décontracté

Le lin est le tissu parfait pour les chaudes journées d’été. Respirant et élégant, il donne une allure décontractée mais sophistiquée à celles qui le portent. Les robes en lin courtes se déclinent en une variété de styles, de la robe chemise boutonnée à la robe portefeuille.

Comment la porter ? Pour un style décontracté, associez-la avec des espadrilles et un sac en toile. Pour une sortie plus habillée, misez sur des sandales à talons et des bijoux dorés. N’hésitez pas à choisir des couleurs pastel ou neutres, comme le blanc, le beige ou le bleu ciel, qui accentuent le charme naturel du lin.

Voir cette robe

La robe bardot : un air de vacances à la riviera

Les robes Bardot, avec leurs épaules dénudées, évoquent immédiatement l’élégance intemporelle de Brigitte Bardot et le charme des vacances à Saint-Tropez.

Comment la porter ? Pour un look Riviera, optez pour une robe Bardot en blanc ou en rayures marines, accompagnée de sandales à lanières et de lunettes de soleil oversize. Ajoutez un panier en osier pour transporter vos essentiels de plage et vous voilà prête pour flâner sur la promenade des Anglais.

Voir cette robe

La robe en dentelle : la touche romantique

La dentelle apporte une touche de délicatesse à n’importe quelle tenue. Une robe courte en dentelle est idéale pour les occasions spéciales ou pour ajouter une note romantique à une soirée estivale.

Comment la porter ? Avec des sandales à talons fins et des boucles d’oreilles perlées pour un mariage ou une soirée élégante. Pour un look plus casual, associez-la à des ballerines et un sac en bandoulière. Les couleurs pastel comme le rose poudré, le bleu ciel ou le blanc sont des choix parfaits pour cette saison.

Voir cette robe

La robe courte cache-cœur : l’élégance en toute simplicité

La robe cache-cœur, avec sa coupe flatteuse qui met en valeur la taille, est une pièce maîtresse de toute garde-robe estivale. Que vous optiez pour des motifs vifs ou des couleurs unies, elle est toujours une option chic et facile à porter.

Comment la porter ? Portez-la avec des mules à talons et un collier délicat pour un dîner en terrasse. Pour une sortie en journée, choisissez des baskets blanches et un sac bandoulière. Les imprimés floraux ou tropicaux sont particulièrement tendance cette saison.

Voir cette robe

La robe à pois : le rétro revient en force

Les pois sont de retour cet été 2024 et ils sont plus tendance que jamais ! La robe courte à pois, avec son look rétro, apporte une touche ludique et vintage à votre garde-robe estivale.

Comment la porter ? Pour un look pin-up, optez pour des escarpins rouges et un rouge à lèvres assorti. Ajoutez un serre-tête ou un foulard dans les cheveux pour une touche rétro chic. Pour une version plus décontractée, choisissez des baskets blanches et un sac en toile.

Voir cette robe

La robe courte t-shirt : le confort avant tout

Pour les personnes qui privilégient le confort sans sacrifier le style, la robe t-shirt est l’option idéale. Facile à enfiler et à accessoiriser, elle est parfaite pour les journées décontractées où le style doit rester simple mais efficace.

Comment la porter ? Avec des baskets et une casquette pour un look sporty-chic. Pour une version plus structurée, ajoutez une ceinture pour marquer la taille et des sandales à plateforme. Jouez avec les couleurs vives et les imprimés pour un look estival rafraîchissant.

Voir cette robe

La robe bustier : glamour et audace

Pour les personnes qui aiment afficher une touche de glamour, la robe bustier est un choix incontournable. Elle met en valeur les épaules et le décolleté, créant une silhouette séduisante et élégante.

Comment la porter ? Associez-la à des sandales à talons et un collier ras du cou pour une soirée en ville. Pour un look plus décontracté, choisissez des espadrilles compensées et une veste en jean. Les modèles en satin ou avec des détails métalliques sont parfaits pour ajouter une touche de brillance à votre tenue.

Voir cette robe

La robe courte en jean : l’intemporel cool

La robe en jean est un classique indémodable qui revient chaque été. Polyvalente et durable, elle est parfaite pour créer des looks décontractés mais stylés. Qu’elle soit boutonnée, zippée ou à bretelles, la robe en jean s’adapte à toutes les occasions.

Comment la porter ? Pour un look casual, portez-la avec des sneakers et un sac à dos. Pour une version plus chic, ajoutez des sandales à talons et des accessoires en (simili)cuir. Les modèles délavés ou avec des détails effilochés sont particulièrement en vogue cet été 2024.

Voir cette robe

La robe courte plissée : l’élégance fluide

Les robes plissées, avec leur texture fluide et légère, sont idéales pour apporter une touche d’élégance à votre garde-robe estivale. Elles créent un mouvement gracieux et sont parfaites pour les occasions spéciales.

Comment la porter ? Avec des sandales dorées et des bijoux raffinés pour une soirée chic. Pour une version plus décontractée, choisissez des espadrilles et un sac en paille. Les couleurs vives et les imprimés géométriques apportent une touche moderne à ce classique.

Voir cette robe

Les robes courtes sont les alliées parfaites pour briller cet été. Quelles que soient vos préférences en matière de style, il y a forcément une robe courte qui vous conviendra. Alors, n’hésitez plus et laissez-vous séduire par ces incontournables de la saison estivale !