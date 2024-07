13 jupes-shorts incontournables pour un été stylé sans compromis !

L’été est là, avec son lot de soleil, de plages et de longues journées passées à l’extérieur. Parmi les incontournables de cette saison, la jupe-short, également connue sous le nom de « skort », est un véritable must-have. Pourquoi choisir entre l’élégance d’une jupe et la praticité d’un short quand on peut avoir les deux ? Voici notre sélection de 13 jupes-shorts pratiques pour profiter pleinement de la saison estivale.

La jupe-short en lin

Le lin est une matière idéale pour l’été. Respirante, légère et élégante, elle se prête parfaitement à la conception des jupes-shorts. Optez pour une jupe-short en lin beige ou blanche pour un look frais et naturel. Associez-la avec un débardeur simple et des sandales, par exemple, pour une tenue décontractée ou avec un chemisier léger et des espadrilles pour une sortie en ville.

Voir cette jupe-short

La jupe-short en denim

Indémodable, le denim est une valeur sûre dans toute garde-robe estivale. Une jupe-short en denim bleu clair ou blanc cassé est parfaite pour un look casual. Portez-la avec un t-shirt graphique et des baskets pour une journée de promenade ou avec un crop top et des sandales à talons pour une soirée entre ami.e.s.

Voir cette jupe-short

À imprimé floral

Les imprimés floraux sont synonymes d’été. Une jupe-short à fleurs apporte une touche de gaieté et de fraîcheur à votre tenue. Choisissez des motifs colorés pour un effet vitaminé ou des fleurs plus discrètes pour un look romantique. Complétez votre ensemble avec un haut uni et des sandales plates, par exemple, pour un look équilibré et harmonieux.

Voir cette jupe-short

La jupe-short sportive

Pour les amoureuses du sport et du confort, la jupe-short sportive est un excellent choix. Conçue dans des matières techniques, elle permet une grande liberté de mouvement tout en restant stylée. Parfaite pour une session de tennis en plein air, une balade à vélo ou une journée active, cette jupe-short se marie parfaitement avec un débardeur sportif et des sneakers.

Voir cette jupe-short

En tweed

Le tweed n’est pas seulement réservé à l’hiver. Une jupe-short en tweed légère est parfaite pour un look chic et structuré. Choisissez des teintes claires comme le beige, le rose pâle ou le bleu ciel pour une allure estivale. Portez cette jupe-short avec un top en soie et des ballerines, par exemple, pour une tenue élégante.

Voir cette jupe-short

La jupe-short plissée

Chic, la jupe-short plissée est idéale pour une tenue élégante. Les plis ajoutent du mouvement et de la légèreté à votre look. Optez pour des couleurs pastel comme le rose poudré, le bleu ciel ou le vert menthe pour une touche de douceur. Associez cette jupe-short avec un chemisier fluide et des ballerines, par exemple, pour une allure raffinée.

Voir cette jupe-short

À volants

Les volants apportent une dimension romantique à votre tenue. Une jupe-short à volants est parfaite pour un look estival et léger. Choisissez-la dans des matières aériennes comme la mousseline ou le coton pour un effet flottant. Portez-la avec un top bardot et des sandales à lanières, par exemple, pour une silhouette charmante.

Voir cette jupe-short

La jupe-short décontractée

Pour les journées où le confort prime, la jupe-short décontractée est un choix incontournable. Conçue dans des matières douces et extensibles comme le jersey ou le coton, elle offre une grande liberté de mouvement tout en étant stylée. Parfaite pour une journée à la maison, une sortie au parc ou une promenade en ville, cette jupe-short se marie parfaitement avec un t-shirt ample et des sandales plates. Ajoutez un chapeau de paille et un sac à dos pour compléter votre look d’été décontracté.

Voir cette jupe-short

En matière recyclée

Pour les personnes qui souhaitent allier mode et écoresponsabilité, la jupe-short en matière recyclée est une option idéale. De nombreuses marques proposent désormais des vêtements conçus à partir de matériaux recyclés. En plus de réduire votre empreinte écologique, vous afficherez un style moderne et engagé. Portez cette jupe-short avec un t-shirt en coton bio et des sandales éthiques pour une tenue 100 % éco-friendly.

Voir cette jupe-short

La jupe-short taille haute

La taille haute est un atout pour sublimer la silhouette. Une jupe-short taille haute met en valeur la taille et allonge les jambes, pour un effet flatteur garanti. Choisissez-la dans des teintes neutres comme le noir, le beige ou le bleu marine pour un look sophistiqué. Associez cette jupe-short avec un top ajusté et des escarpins, par exemple, pour une tenue élégante.

Voir cette jupe-short

La jupe-short asymétrique

Pour les personnes qui aiment les pièces uniques et originales, la jupe-short asymétrique est un choix audacieux. Avec ses coupes décalées et ses lignes non conventionnelles, elle apporte une touche de modernité à votre tenue. Optez pour des couleurs neutres pour un look sophistiqué ou des teintes vives pour un effet wow. Associez cette jupe-short avec un top ajusté et des sandales à talons, par exemple, pour une tenue tendance et élégante.

Voir cette jupe-short

La jupe-short vintage

Pour les amatrices de mode rétro, la jupe-short vintage est un véritable trésor. Avec ses coupes inspirées des années 50, 60 ou 70, elle apporte une touche nostalgique et stylée à votre tenue. Optez pour des motifs à pois, des rayures ou des carreaux pour un effet vintage authentique. Associez cette jupe-short avec un chemisier rétro et des sandales à talons, par exemple, pour un look intemporel.

Voir cette jupe-short

La jupe-short en simili-cuir

Pour un look rock, optez pour une jupe-short en simili-cuir. Parfaite pour une soirée ou un événement spécial, elle apporte une touche de caractère à votre tenue. Choisissez-la en noir pour un effet classique ou en couleurs vives pour une touche de modernité. Associez cette jupe-short avec un top en dentelle et des bottines, par exemple, pour un look glam-rock.

Voir cette jupe-short

En résumé, la jupe-short est une pièce polyvalente et stylée qui s’adapte à toutes les occasions estivales. Que vous soyez à la recherche de confort, d’élégance ou d’originalité, il existe une jupe-short pour chaque style et chaque moment de l’été. Alors n’attendez plus, trouvez celle qui vous correspond et profitez pleinement de la saison estivale avec style et praticité !