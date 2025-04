Avec ses accessoires, elle transforme le handicap en atout mode

La mode d’aujourd’hui s’ouvre aux courbes et aux corps pulpeux, mais elle oublie encore les personnes avec des exigences médicales. La designeuse Destiny Pinto comble ces lacunes à elle seule et œuvre pour une mode plus inclusive, qui ne laisse personne dans l’ombre. Elle-même sujette à une maladie chronique, elle conçoit des pièces à la gloire du handicap, qui font le trait d’union entre santé et esthétique. Véritable alchimiste du style, elle convertit les dispositifs médicaux fades en accessoires mode ultra désirables. Bien loin de cacher le handicap, elle l’expose en plein milieu des looks et lui apporte toute la fantaisie qu’il mérite. De la poche stomie à l’appareil auditif, elle dédramatise le handicap en apprivoisant cuir, grosses boucles et dentelle. Plus de regards remplis de pitié, que des yeux admiratifs rivés sur ces corps tourmentés.

Une designeuse inspirée par sa propre histoire

La maladie frappe parfois de bonne heure, bien avant de passer la soixantaine et d’arborer des cheveux blancs. Les jeunes se pensent souvent immunisés contre les maladies mais parfois le destin en décide autrement et ne se montre pas très clément. Destiny Pinto, qui a donné son nom à sa marque, a appris son diagnostic à l’âge de 20 ans, alors qu’elle effectuait ses études de design à l’université. Les médecins lui ont trouvé une polyarthrite rhumatoïde, une maladie souvent associée aux séniors qui tétanise les mains et entrave toute leur mécanique.

Les gestes les plus simples deviennent moins fluides et beaucoup plus maladroits. Empoigner un stylo ou porter une cuillère à la bouche relèvent presque du défi. Pour contrer les effets de la maladie, Destiny a dû plonger sa main dans un gant de compression, un genre de mitaine de contention à l’apparence très rudimentaire. Ce dispositif a un design qui est l’antithèse même du mot glamour.

« Cela a encore accru l’anxiété liée à cette maladie, car il se démarquait. J’ai senti qu’il y avait un espace où je pouvais intervenir et concevoir ces appareils de manière vraiment réussie », explique-t-elle au média Vogue US

À défaut de trouver des dispositifs médicaux sophistiqués en pharmacie, elle les a créés elle-même à travers la conception 3D, son art de prédilection. Elle a décidé d’apporter un supplément d’âme à ces accessoires que les personnes handicapées ont trop souvent envie de dissimuler. Son ambition ? Convertir la honte en fierté.

Des accessoires qui redorent divinement le handicap

Les accessoires de santé, prescrits dans le cadre de handicap moteur ou sensoriel, ne sont pas pensés pour « faire beau ». Ils remplissent juste leur fonction médicale, rien de plus. Ils ne cherchent pas à être coquets ou à enrichir l’allure, bien au contraire. De ce fait, ils sont parfois particulièrement durs à porter et n’aident guère à accepter la réalité. Pour Destiny, il fallait une alternative plus éloquente, des versions moins grossières et plus flatteuses, qui n’empêchent pas l’expression de soi, mais qui l’encouragent.

C’est ainsi qu’elle a lancé sa propre griffe. Nourrie par le style sophistiqué de la haute couture, elle a imaginé des accessoires de santé qui accomplissent leur rôle sans faire tache dans les tenues. Une poche de stomie ornée de dentelle ou rangée dans un écrin en cuir vermillon. Un appareil auditif serti de bijoux aux formes libres. Ou encore une canne aux allures d’épée antique. Destiny Pinto met sa créativité et son bon goût au service de l’humain.

Ces accessoires d’utilité publique ont pour vocation d’être montrés à la face du monde et non pas camouflés sous des vêtements, une mèche de cheveux ou un pull large. Ces accessoires inclusifs sont les plus belles armures pour affronter le regard des autres et se sentir en harmonie avec soi.

Une révolution nécessaire dans le monde de la mode

La designeuse nommée Future Creators par Vogue prouve que mode et santé peuvent coexister. Dans ce secteur qui pense plus avec le portefeuille qu’avec le cœur, cette démarche reste malheureusement rare. Si les vêtements modulables dotés de bouton pression et de zip stratégique font doucement irruption sur la scène mode, les accessoires, eux, sont encore purement décoratifs. Ils ne vont pas au-delà et ont plutôt un penchant « validiste ». Ils se contentent de répondre aux faibles exigences des corps « normés » sans chercher à être vertueux.

Pourtant, il n’y a pas que les manchettes dorées, les boucles d’oreilles asymétriques et les sacs à main en croco qui ont leur place sur le catwalk. Les bas de contention, les manchettes de compression et les poches de stomie peuvent aussi prétendre à une mise en beauté. Et ça, Destiny Pinto s’y attèle avec audace. Forcément, quand un accessoire médical devient plus chic qu’un collier en diamant, c’est d’autant plus symbolique.

Soigner son style ne devrait pas être un luxe pour les personnes en proie aux maladies chroniques ou au handicap. Destiny Pinto ouvre une nouvelle ère de la mode, où le médical et la fantaisie ne font qu’un.