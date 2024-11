Repensez votre garde-robe avec cette marque qui incarne l’excellence et le chic à la française

Les tendances vont et viennent. Elles vous forcent à revoir inlassablement le contenu de votre vestiaire et à aller vers des marques « bon marché », pas forcément très clean. Pour vous réconcilier avec le made in France et adopter des pièces intemporelles qui gardent un charme éternel, plongez vos courbes dans les créations signées Maison Lemahieu. Cette marque qui œuvre dans les Hauts-de-France incarne une mode consciente, raisonnée et sans compromis sur le style. Elle conçoit des pièces d’orfèvre qui soulignent élégamment votre silhouette et qui libèrent votre personnalité. Cousues dans des matières brutes, inspirées de la nature, elles s’apparentent à une douce caresse sur la peau. Votre corps mérite le meilleur, offrez-lui l’élégance et la noblesse du prêt-à-porter Maison Lemahieu. Ces pièces aux allures de cocon ne vont plus jamais vous quitter !

Maison Lemahieu, symbole de l’excellence française

Tandis que la mode se renouvelle sans cesse et change ses codes à toute vitesse, Maison Lemahieu revient à l’essentiel. La marque, dont le berceau se situe dans les Hauts-de-France, défend une garde-robe moins fournie, mais mieux pensée. Depuis plus de 75 ans, elle perpétue un savoir-faire qui se perd et conçoit des pièces de A à Z, de leurs prémisses sur papier à leur finalité sur corps humain. Du dessin à la coupe en passant par le tricotage de l’étoffe, Maison Lemahieu est une griffe qui s’auto-suffit. Avant de s’acheminer jusque sur vos épaules, ces pièces au cachet remarquable sont passées entre plusieurs petites mains adroites. Chaque vêtement raconte une histoire et illustre un amour du textile, du vrai.

Pour donner naissance à ces étoffes de belle facture, Maison Lemahieu sollicite des matières artisanales et saines, qui viennent de la nature. Coton issu de l’Agriculture Biologique, coton recyclé venant de leurs propres chutes, laine, lin français, viscose lyocell et bientôt chanvre et ortie… ces fibres naturelles sont le fil rouge des pièces Maison Lemahieu. Elles rythment les coutures et inspirent tout de suite confiance. Au-delà de leur apparence épurée, elles ont une empreinte carbone moindre.

Ce travail méticuleux a d’ailleurs été récompensé par le label Entreprise du Patrimoine Vivant, véritable gage de qualité. Maison Lemahieu, marque exigeante et perfectionniste, redonne du sens à votre garde-robe. Porter les pièces Maison Lemahieu, c’est se convertir à une mode locale, raisonnée et raisonnable. C’est aussi porter un bout du patrimoine français sur son dos et faire un merveilleux cadeau à son corps. La nouvelle collection AH24-25 proposée par Maison Lemahieu a donc tout intérêt à rejoindre vos « indispensables ».

Des pièces authentiques qui ne se démodent jamais

Alors que toutes les tenues se clonent dans la rue, Maison Lemahieu vous invite à vous épanouir dans des pièces qui vous ressemblent et qui reflètent votre vraie nature. La marque tricolore a le pouvoir de figer votre dressing et de lui accorder une certaine Jouvence. Elle propose des pièces sobres qui traversent les époques sans jamais susciter l’ennui. L’originalité se niche dans les détails : une découpe plus loose, une couleur dans l’ère du temps, un jeu de textures. La toile de fond reste toujours minimaliste, mais les vêtements ont tous un « petit truc en plus ».

Les vêtements signés Maison Lemahieu sont voués à devenir des essentiels et à s’inscrire dans vos looks de tous les jours. Ils sont la sève de votre dressing. Ils font la base de toutes vos tenues, des plus décontractées aux plus soutenues. D’ailleurs, ils n’ont pas besoin de chercher trop loin dans la fantaisie, leur qualité prestigieuse suffit à upgrader l’allure.

La collection automne-hiver, une invitation à être soi

Vous cherchez à reconquérir votre style et à vous démarquer sur le bitume ? La collection automne-hiver 2024-2025 de Maison Lemahieu répond à ce fervent désir d’être soi. Elle s’attèle à faire ressortir votre singularité. Nouvelles couleurs, nouvelles formes, nouvelles finitions, la marque réactualise ses basiques pour réveiller votre potentiel. Ne soyez plus esclave des tendances, succombez à ces pièces précieuses qui mêlent praticité, confort et raffinement.

Dans cette vitrine : des vêtements de jour à l’esthétique soignée et du loungewear cosy pour buller sur le canapé. Vous pouvez vous procurer des ensembles de lingeries éloquents, qui se fondent avec les mouvements du quotidien, des tops aux coupes modernes qui suivent joliment les contours du corps, ou encore des pyjamas décontractés à en faire rougir Morphée. Le tout servi dans des matières délicates et vertueuses.

Ces pièces sont vos plus beaux écrins en cette saison fraîche. Elles s’apprivoisent facilement et se prêtent à tous les mélanges mode. Elles vous invitent à faire preuve de créativité et à oser être vous-mêmes.

Maison Lemahieu, des pièces conçues pour devenir vos préférées

Maison Lemahieu redonne un nouveau souffle à vos tenues quotidiennes (et à la planète). À l’heure de la surconsommation et du gaspillage vestimentaire, elle vous initie à une mode éclairée, bien moins énergivore et tout aussi émancipatrice. Les pièces Maison Lemahieu vous promettent fidélité pendant des années. Elles se font rapidement une place au premier plan de votre garde-robe. Elles répondent toutes à cette tortueuse question « mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir mettre ? ».

Collection Elisabeth

Élégante et confortable, la collection Elisabeth incarne une féminité subtilement rétro. Elle rappelle le style de BB, mais affiche des détails très actuels. Son col généreux et ses manches au volume maîtrisé ajoutent une touche de raffinement incomparable. Ce modèle signature de Maison Lemahieu marie style raffiné et excellence artisanale, offrant une pièce unique et résolument intemporelle.

Collection Ella

La collection Ella marie élégance et décontraction avec des pièces généreusement volumineuses en maille côtelée. Les coupes modernisées réinventent des essentiels comme la mini-jupe et la jupe longue, offrant une touche de fraîcheur aux basiques. Cette collection est un vrai coup de cœur pour ses formes audacieuses et son style chic et décontracté, idéal pour sublimer votre garde-robe.

Sweats Romy

Dans un esprit plus sportswear, les sweats Romy sont un doux mélange entre le style urbain et la grâce, propre à Maison Lemahieu. De l’intérieur, ils sont semblables à un nuage de coton et s’apparentent aux tops de nuit, mais de l’extérieur ils ont une allure très haut de gamme. Moelleux, ils vous permettent d’explorer un vestiaire décontracté tout en boostant votre style.

Collection Garance

Confectionnée en coton ultra doux et maille côtelée, la collection de lingerie Garance offre un style à la fois délicat et apaisant. Pensée pour le quotidien, elle vous enveloppe de confort tout en conservant une élégance féminine. Brassières, tangas, culottes et body composent cette ligne de pièces essentielles, alliant douceur irrésistible et beauté intemporelle, pour vous accompagner jour après jour.

Collection Nina

Laissez-vous séduire par la douceur du coton modal, un mélange délicat qui apporte à votre lingerie de nuit un confort exceptionnel et une légèreté exquise. Son toucher soyeux, sa brillance subtile et sa grande polyvalence ont inspiré la collection Nina, conçue pour vous offrir bien-être et élégance, même chez vous.

Maison Lemahieu vous accorde le luxe d’être pleinement vous et de vous révéler dans toute votre splendeur. Les pièces de cette griffe française sont le plus beau compliment que vous pouvez faire à votre corps. Porter du made in France n’est pas infaisable ! D’ailleurs, impossible n’est pas français…

Article partenaire