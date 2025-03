Les bottes incroyables d’Adriana Abascal, mannequin mexicaine de 54 ans

Adriana Abascal n’a jamais cessé de fasciner le monde de la mode, et sa dernière apparition sur Instagram le prouve une fois de plus. À 54 ans, l’ex-mannequin mexicaine continue de briller par son style, prouvant que l’élégance et la créativité n’ont pas d’âge. Dans un récent post Instagram, Adriana a dévoilé une tenue, mais ce sont surtout ses bottes qui ont attiré tous les regards. Des bottes, à la fois modernes et intemporelles, qui reflètent parfaitement son goût raffiné et son assurance naturelle.

Des bottes qui volent la vedette

Sur son dernier post, Adriana Abascal est apparue dans une tenue à la fois chic et casual, mais le véritable coup d’éclat résidait dans ses bottes. Des bottes bleu ciel, au style santiag revisité, ornées de fines broderies et d’un cuir subtilement patiné. Une pièce forte qui apportait une touche ultra-moderne et légèrement rebelle à l’ensemble.

Ces bottes ne sont pas n’importe quelles bottes : elles sont signées Maison Skorpios, la marque de luxe qu’Adriana a elle-même fondée. Ce modèle incarne à la perfection le savoir-faire artisanal italien, combiné à une touche de modernité qui fait toute la différence. Le contraste entre le bleu ciel vibrant et les broderies discrètes donne à ces bottes une allure à la fois affirmée et sophistiquée. Un pari audacieux, mais parfaitement maîtrisé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ADRIANA ABASCAL 🦂 (@adrianaabascal)

Maison Skorpios : le luxe à l’italienne

Adriana Abascal n’est pas seulement une icône de mode, elle est également la fondatrice de la marque Maison Skorpios. Spécialisée dans les bottes de luxe fabriquées en Italie, cette maison incarne l’excellence artisanale et le raffinement. Les créations de Maison Skorpios allient tradition et modernité, offrant des pièces uniques qui subliment chaque tenue. Les bottes bleu ciel portées par Adriana Abascal en sont un parfait exemple.

Qui est Adriana Abascal ?

Adriana Abascal est une figure incontournable de la mode depuis plus de trois décennies. Née au Mexique, elle est révélée au grand public en 1988 en remportant le titre de Miss Mexique. Cette victoire marque le début d’une carrière fulgurante dans le mannequinat. Adriana enchaîne alors les défilés pour les plus grandes maisons – Chanel, Dior, Valentino – et pose pour les photographes les plus influents du monde de la mode.

Dotée d’un sens des affaires aiguisé, elle s’est aussi imposée comme productrice de télévision, écrivaine et entrepreneuse. Elle a publié plusieurs ouvrages sur le style de vie et la mode, partageant son expérience et ses conseils avec une audience internationale. Son parcours témoigne d’une capacité rare à se réinventer tout en restant fidèle à elle-même. Aujourd’hui, à 54 ans, Adriana Abascal continue de repousser les frontières de la mode et de l’entrepreneuriat avec une élégance naturelle.

Leçon de style à retenir

Son choix de bottes bleu ciel illustre parfaitement son approche du style : oser la couleur, jouer avec les textures, tout en restant fidèle à une certaine idée de l’élégance. Le style d’Adriana repose sur une combinaison subtile de pièces classiques et de touches inattendues.

Elle prouve que le style n’a pas d’âge et que la confiance en soi est la clé d’une allure irrésistible. Voici justement ce qu’on peut retenir de son look :

Oser la couleur : le bleu ciel est une teinte vibrante mais subtile, parfaite pour rehausser une tenue neutre.

Miser sur la qualité : des bottes en cuir confectionnées artisanalement apportent une touche de luxe immédiate.

Jouer sur les contrastes : associer une pièce audacieuse à une tenue plus sobre crée un équilibre parfait entre élégance et modernité.

Faire confiance à son instinct : Adriana ne suit pas les tendances, elle les réinvente à sa façon – et c’est là tout le secret de son style.

Avec ses bottes bleu ciel, Adriana Abascal ne fait pas que suivre une tendance – elle la définit. Une preuve éclatante que la mode, lorsqu’elle est portée avec confiance et personnalité, est bien plus qu’une affaire de vêtements : c’est une affirmation de soi.