Envie de rafraîchir votre dressing estival ? RIU Paris a ce qu’il vous faut !

En été, les dressings revivent, les silhouettes gagnent en couleur et les tissus s’allègent. Pour aborder les journées chaudes avec style, RIU Paris a sorti une collection estivale qui égaye l’allure et qui révèle vos singularités. Des pièces mode rafraîchissantes inspirées des balades en bord de mer qui vont vite devenir des secondes peaux. Une surprise vous attend plus bas…

Une collection ensoleillée pour briller tout l’été

Après avoir passé tout l’hiver dans des tenues ternes, qui cachent votre potentiel au lieu de le révéler, vous avez certainement envie de sauter à pieds joints dans des robes portefeuille aériennes, des tops ajourés qui accueillent volontiers le Mistral, des jupes fendues et des pantalons vaporeux. À l’approche imminente de l’été, le dressing subit une petite métamorphose. Il se remplit de vêtements vitaminés qui éblouissent les yeux sur le sable chaud et qui illuminent la silhouette.

Pour flâner dans les rues pavées du Sud, tutoyer les plages confidentielles ou réputées et écumer les restaurants du littoral, RIU Paris a les vêtements qu’il vous faut. La marque française, ancrée dans le paysage de la mode depuis plus de 50 ans, a sorti une collection intitulée « Plein Été » qui répond à vos envies d’ailleurs et qui réchauffe les courbes. Les pièces qui la composent sont peuplées de motifs exotiques chics, de rayures soignées et de broderies poétiques. Elles rappellent les nuances des vacances, oscillant entre le bleu azur et le blanc.

Fidèle à elle-même, la marque surfe sur les tendances actuelles tout en veillant à vous rendre unique. Avec RIU Paris à portée de cintres, vous ne vous fondez pas dans la masse, vous brillez dans la foule. Cette collection, qui illustre la signature colorée et expressive de la marque, va faire de vous la plus belle muse de la saison. Vous allez rapidement prendre vos aises dans ces vêtements, qui conjuguent farniente, élégance et confort.

Des pièces flatteuses, confortables et pratiques

En été, vous êtes forcément en quête de vêtements bien pensés, compatibles avec les baignades spontanées et les températures caniculaires. C’est tout ce que contient la nouvelle collection RIU Paris, aussi fonctionnelle que sophistiquée. Vous pouvez ainsi troquer votre paréo simpliste contre un poncho imprimé d’un bleu hypnotique ou une robe longue taupe qui a une bonne prise au vent. Vous pouvez aussi plonger vos courbes dans des robes aux imprimés floraux créatifs qui se retirent aussi vite qu’elles s’enfilent. Plutôt malin pour les va-et-vient jusqu’aux vagues.

À travers cette collection estivale qui sort des sentiers battus de la mode, RIU Paris a imaginé des pièces fantaisie et astucieuses. Pantalon immaculé doté de cordons de serrage dorés, chemisier à manche courte étudié pour se nouer au-dessus du nombril, blouse qui se dézippe à la naissance du décolleté, robe brodée évasée qui laisse les courbes respirer. Aucun détail n’est là par hasard et c’est justement la valeur ajoutée des vêtements RIU Paris. Ils se font discrets dans les valises, mais ils se veulent bien voyant une fois portés. Ils vont vite se faire une place au cœur de vos indispensables et prendre le dessus sur les autres pièces de votre dressing. Profitez d’ailleurs de -15% sur votre première commande avec le code BO15 !

RIU Paris où l’art de sublimer chaque femme

Ces vêtements aux allures de parures s’acclimatent à toutes les occasions : les cérémonies qui ponctuent votre calendrier de juin à août, les journées de boulot sous un soleil de plomb, les pique-niques chill, les dîners cinq étoiles. Avec leur design intemporel et vivifiant, ils ne quittent jamais votre dressing. Ce sont des pièces que vous ressortez chaque année et qui font toujours le même effet. Même après les avoir arborés des dizaines de fois, vous ne vous en lassez pas.

Cette collection est un radieux extrait de ce que la marque RIU Paris fait de mieux : vous célébrer. Avec des tailles déclinées du 36 au 48, elle s’adresse aux businesswomen, aux mères actives, etc. Depuis sa création, elle s’attèle à révéler qui vous êtes vraiment, sans chercher le copié-collé. Cette nouvelle collection confirme toute l’essence de la marque. Alors que la mode prône souvent la ressemblance, RIU Paris l’aborde comme un moyen d’expression.

Avec la collection « Plein Été » de RIU Paris, vous vous attardez devant le miroir et vous marchez la tête haute. Vos complexes s’éclipsent et votre personnalité se lit en un coup d’oeil. Vous incarnez la femme confiante et sûre d’elle.

Article partenaire