Vous cherchez LE maillot parfait ? 5 tendances de l’été 2025

Ah, l’été… Le soleil, les bains de mer, les cocktails en terrasse… et la quête sempiternelle du maillot de bain idéal. Pas celui qu’on tolère, non. Celui qui nous fait nous sentir forte, belle, confiante, peu importe notre taille, notre âge ou notre style. Oubliez les diktats, faites de la plage votre terrain de jeu : voici 5 modèles à adopter sans modération pour rayonner tout l’été.

1. Le 1 pièce, l’élégance intemporelle

Le maillot de bain femme 1 pièce s'impose comme un incontournable de l'été, offrant une silhouette élégante à toutes les morphologies.

Ce n’est pas un hasard si le 1 pièce fait son grand retour : il combine à merveille confort et allure sophistiquée. Avec ses coupes qui galbent sans comprimer, ses décolletés flatteurs et ses imprimés chics, il s’adapte à vous, pas l’inverse. Osez le dos nu pour une touche glamour ou optez pour un modèle sculptant si vous aimez les maillots gainants, mais doux. Le 1 pièce est stylé, affirmé, et totalement dans l’air du temps.

2. Le bikini taille haute : rétro et ultra flatteur

Faites un saut dans les années 50 avec le bikini taille haute, véritable allié des silhouettes en quête d’un look vintage assumé. Ce maillot deux pièces sublime la taille, dessine les hanches et vous offre un maintien impeccable, tout en vous permettant de bouger sans retenue. Idéal pour danser au bord de la piscine ou faire un plouf improvisé.

C’est le modèle parfait pour les personnes qui aiment le look façon pin-up, sans pour autant sacrifier leur confort. Il fonctionne à merveille avec des hauts bandeau, à armatures ou triangles, selon votre envie du jour. Et petit plus : la culotte haute apporte une jolie structure visuelle.

3. Le trikini : sculptural et tendance

Mi-bikini, mi-maillot une pièce, le trikini est fait pour les personnes qui aiment sortir des sentiers battus. Avec ses découpes graphiques et ses jeux d’attaches, il réinvente les codes et attire tous les regards. Ce n’est pas un simple effet de style, le trikini met en valeur les courbes de manière subtile et audacieuse à la fois.

Choisissez un modèle avec des échancrures maîtrisées pour allonger la jambe ou osez une version asymétrique pour une touche contemporaine. Ce maillot original épouse la silhouette sans la contraindre, et vous laisse libre de vos mouvements. Parfait pour celles qui aiment conjuguer mode et assurance.

4. Le maillot bandeau : minimaliste et chic

Envie d’un bronzage uniforme et d’un look épuré ? Le maillot bandeau est votre meilleur allié. Qu’il soit une pièce ou deux pièces, il séduit par sa simplicité et son élégance naturelle. Pas de bretelles, mais une belle liberté de mouvement, et surtout une silhouette mise en valeur par la sobriété du design.

Le bandeau convient particulièrement aux petites et moyennes poitrines, mais certains modèles avec armatures ou coques discrètes offrent aussi un bon maintien pour les poitrines plus généreuses. Avec des détails dorés, des tissus texturés ou des imprimés stylés, il devient un basique modernisé qui coche toutes les cases.

5. Le maillot asymétrique : l’art de se démarquer

Une seule bretelle, une coupe qui twiste l’équilibre, et voilà un maillot qui sort du lot. Il crée un jeu de lignes dynamique et flatteur, parfait pour celles qui veulent une allure chic et contemporaine. Ce modèle convient à toutes les morphologies et permet de mettre en valeur vos atouts avec originalité.

C’est aussi un excellent compromis entre le une pièce classique et le bikini, puisqu’il joue à la fois sur la couvrance et la suggestion. À mixer avec des accessoires oversize pour un effet mode garanti.

Ce qu’il faut retenir ? Il n’existe pas un, mais des maillots parfaits. Ceux qui vous ressemblent, qui vous accompagnent et vous subliment sans jamais trahir qui vous êtes. Que vous soyez team 1 pièce, adepte du bikini structuré ou amoureuse des coupes créatives, cet été, le bon maillot sera celui dans lequel vous vous sentez alignée avec vous-même. Alors faites-vous plaisir. Explorez, essayez, jouez avec les styles !

