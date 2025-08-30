Avec cette astuce toute simple, vous n’avez plus à craindre les pickpockets

Dans les grandes métropoles, les pickpockets sont partout et ils ne se contentent pas de faire les poches en heure de pointe. Avec leurs mains chippeuses, ils fouillent aussi les sacs en quête de trésors high-tech. Pour garder vos biens à l’abri de ces voleurs de rue aux doigts vifs et barricader votre besace, il existe une technique simple mais efficace.

Une pince crabe pour barrer l’accès

À l’approche imminente de la rentrée, les grandes villes se remplissent à nouveau et retrouvent leur foule habituelle. Les pickpockets, qui rodent dans chaque rame de métro et qui se tiennent dans des endroits hautement fréquentés, eux, s’en frottent les mains. Après une saison touristique un peu creuse, ils reprennent du service dans l’espace public. Si autrefois, ils employaient la force pour les vols à l’arraché, aujourd’hui ils font preuve de discrétion et se faufilent comme des serpents de sac en poche.

Dans le collé-serré du métro ou dans l’effervescence de l’escalator, ils vous dépouillent sans même que vous les sentiez passer. Les pickpockets, qui s’en prennent généralement aux touristes imprudents, n’hésitent pas à prendre pour cible des locaux bien avisés. Et même si les sacs à main sont plus difficiles d’accès, ils s’y engouffrent volontiers “ni vus, ni connus”.

Vous aussi vous en avez marre de serrer votre sac contre votre bras et de surveiller son ouverture ? Une créatrice de contenu a trouvé une protection esthétique et pratique pour abréger cette crainte typique des capitales. À défaut de ne pas pouvoir glisser un piège à souris dans le fond de votre sac, vous pouvez fixer une pince crabe sur la fermeture éclair de sorte à bloquer le zip. Cet accessoire pour cheveux sert alors de cadenas de sécurité le temps d’une virée ou d’un trajet boulot-maison. Ingénieux n’est-ce pas ?

Une astuce stylée pour se balader l’esprit léger

La pince crabe, qui a soutenu vos cheveux pendant les fortes chaleurs, se mue en antivol comme les gadgets versatiles des Totally Spies. En forme de fleur ou de coquillage, aux lignes organiques ou classiques, elle barricade votre sac sans gâcher votre look. Puisque les Labubu n’ont pas encore de dents affûtées pour croquer les mains baladeuses, cette pince assure cette mission avec classe. À une époque où les gri-gri se suspendent à tous les sacs et où la mode ne jure que par les charms kawaii, cet accessoire est plutôt cohérent.

Cependant, il vaut mieux privilégier les modèles en métal, plus résistants et robustes que ceux en plastique qui peuvent céder facilement. Comme le précise son inventeuse “le but de cette astuce c’est de te permettre de sentir que ça tire sur le sac” pas de faire des miracles. C’est un peu un système d’alerte “homemade”.

Ces modèles de sac que les pickpockets n’osent pas piller

En général, vous choisissez votre sac sur un coup de cœur ou sous l’impulsion des tendances actuelles. Or, un cabas en crochet souple sans fermeture, un sac voyant vert émeraude ou une pochette fine qui se porte à la main sont plus souvent victimes des pickpocket que certains modèles, plus dissuasifs. Il y a des styles de sacs que les pickpockets n’attaquent presque jamais. Quand ils les croisent, ils se disent spontanément “c’est peine perdue”. Voici les détails à ne pas négliger pour vous prémunir des risques sans sacrifier votre aura :

Un sac fermé par zip plutôt qu’avec un simple rabat ou bouton.

Un sac qui peut se porter en bandoulière et près du corps.

Un sac compact et bien pensé avec des compartiments pour vos objets de valeur.

Un sac façonné dans des matières robustes, impossibles à couper.

Même si votre sac est un fourre-tout dans lequel vous ne retrouvez jamais rien, les pickpockets, eux, n’auront pas de mal à subtiliser votre portefeuille et votre téléphone. Cette astuce un peu « bricolée » est donc particulièrement rassurante.