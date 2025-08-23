Il fait 35°C et elle ne jure que par le noir : son secret pour rester au frais

En été, le vestiaire vire au blanc, au beige et au pastel. Des teintes rafraîchissantes à l’œil, mais aussi au ressenti. Cependant, même si le noir attire la chaleur et transforme chaque tenue en étuve, pas question de renoncer à la teinte de l’élégance pendant la saison estivale. Voici quelques astuces pour apprivoiser les pièces sombres quand le thermomètre passe au rouge.

Le noir, cette teinte « passe-partout »

De l’inconditionnelle petite robe noire au chemisier en mousseline ébène, le noir évoque spontanément le glamour et la sobriété. Or, en été, quand le soleil tape et que l’atmosphère est moite, vous la délaissez au profit de nuances plus respirables comme le buttermilk, le blanc, le bleu ciel ou le lila. Vous avez déjà fait l’expérience du noir par des temps caniculaires et vous savez à quoi vous attendre. Les rayons ardents pénètrent à travers la matière et imprègnent tout votre corps au point de vous faire suer à grosse goutte. De quoi gâcher le charme de votre look, pourtant si bien pensé.

Cependant, les vêtements cousus de fil noir sont l’incarnation même du raffinement et s’inscrivent dans le dressing de toutes les femmes fatales, météo fiévreuse ou non. Les modeuses, elles, n’hésitent pas à apprivoiser cette teinte sur leurs courbes hâlées. Et elles n’ont pas l’ombre d’une auréole sous les bras ni aucune trace humide sur les habits. Comment parviennent-elles à supporter cette couleur, qui accroche le soleil sur son passage et fait perler la peau à la moindre sortie dans la fournaise estivale ? Il n’y a pas de formules magiques, juste du bon sens et de la logique.

Miser sur les bonnes matières

Il n’y a pas de mystère, pour porter du noir en été sans finir trempée et dégoulinante à la fin de la journée, il faut plébisciter des matières cohérentes et légères qui ne se font pas trop envahissantes sur les courbes. Un t-shirt noir moulant en polyester ou un top à bretelle en maille serrée ? L’enfer sur terre. Par contre, une robe noire fluide en coton, en lin ou en gaze de coton ? La révélation. Ces tissus aériens se font presque oublier sur le corps et vous accordent un confort longue durée.

Choisir une coupe qui laisse passer l’air

Une robe t-shirt loose, un pantalon palazzo qui s’agite à la moindre brise ou un débardeur qui laisse deviner la silhouette au lieu de la coller. Voilà des vêtements noirs compatibles avec les températures extrêmes de l’été. Préférez des pièces oversize avec des ouvertures stratégiques. Ça tombe bien, cet été, de nombreux habits ont des découpes qui permettent de climatiser le corps. C’est le cas notamment des tops noués à l’avant qui révèlent quelques bouts de chair, des dos nus au col cascade ainsi que des jupes portefeuille qui brassent de l’air dans vos pas.

Un look minimaliste, mais toujours chic

L’autre avantage du noir, c’est qu’il reste la couleur la plus intemporelle, la plus sophistiquée, même sous un soleil de plomb. Il suffit d’un caftan noir fluide, d’une robe portefeuille légère ou d’un short en lin assorti à un débardeur évasé pour avoir l’air habillée en toutes circonstances.

Et pour les personnes qui adorent les accessoires, le noir est une toile de fond parfaite : lunettes XXL, bijoux dorés, sac coloré, foulard aux motifs cachemire vitaminés… tout brille davantage sur fond sombre. Les détails autour de votre tenue n’en sont alors plus.

Peaufiner le tout avec des accessoires

Le noir chauffe surtout lorsqu’il tutoie directement les rayons du soleil. Pour ne pas que cette couleur se mue en brasier et soit une torture en plein été, rusez avec style. Un chapeau de paille démesuré façon Brigitte Bardot pour faire barrage au soleil. Ou un éventail fantaisie déployé dans une main pour prévenir les coups de chaud en étant chic, mais pas choc. Et pourquoi pas une ombrelle à l’esthétique nippone ou aux bords dentelés pour un look singulier et utile ?

L’autre tips pour supporter le noir en été

Porter du noir en été peut être une excellente idée, à condition de savoir manier cette teinte avec intelligence. Les fashionistas, croisées sur le pavé brûlant dans des ensembles sombres, ont également une ultime méthode pour ne pas trop « éprouver » leur tenue. Elles gardent toujours un brumisateur de poche dans un coin de leur sac pour se vaporiser la nuque, le cou et les jambes. De quoi réguler la température de leur corps dès qu’il en a besoin.

La teinte noire a le don de donner du cachet à n’importe quel look. Une tenue, à la base effortless, peut alors devenir un statement mode ou une composition digne de Pinterest. Le noir perce aussi en été et impose sa prestance sur les corps bronzés.