8 pièces mode inspirées des JO qui méritent de rejoindre votre dressing

Les Jeux olympiques et paralympiques ne se limitent pas à la célébration de la prouesse athlétique. Ces dernières années, la tendance du sportswear s’est imposée comme un incontournable de notre garde-robe. Vous pensez peut-être que ce style se limite aux leggings et aux baskets, mais détrompez-vous ! La « mode sportive » se réinvente sans cesse avec des pièces élégantes et, surtout, ultra-tendance. Vous voulez pimenter votre garde-robe avec des pièces inspirées des JO ? Voici 8 essentiels qui méritent de rejoindre votre dressing.

La jupe plissée de tennis : un look sporty-chic

Portée par les plus grandes athlètes aux JO et JP, elle allie élégance et technicité. Conçue pour permettre une liberté de mouvement optimale, elle est dotée d’un short intégré et fabriquée dans des matériaux respirants et légers. Mais la jupe plissée de tennis n’est pas réservée qu’aux courts ! Elle s’est imposée comme une pièce mode à part entière, idéale pour un look sporty-chic en ville. Associez-la à un t-shirt simple pour une allure décontractée, ou avec une blouse plus sophistiquée pour un look qui joue sur les contrastes. La jupe plissée de tennis est l’exemple parfait d’une pièce qui allie style et confort, tout en rappelant l’élégance des athlètes olympiques.

Le short de sport : le champion du confort

Le short de sport est sans doute l’une des pièces les plus emblématiques des compétitions sportives comme les Jeux olympiques et paralympiques. Qu’il s’agisse de sprinter.se.s, de basketteur.se.s ou encore de footballeur.se.s, tou.te.s les athlètes ont un short qui leur est propre, adapté à leur discipline, mais toujours conçu pour offrir un maximum de liberté de mouvement. Que vous optiez pour un modèle court, ajusté, ou plus ample, vous trouverez toujours un design qui saura sublimer votre silhouette tout en vous offrant un confort optimal. Avec ce short de sport dans votre garde-robe, vous êtes prêt.e à affronter n’importe quel défi, que ce soit sur la piste ou dans la rue. Pratique, confortable et stylé, il mérite une place de choix parmi vos essentiels mode inspirés des JO.

Les baskets rétro : un saut dans le passé

Les baskets à l’esprit rétro sont bien plus qu’un simple accessoire de sport : elles sont une véritable déclaration de style. Elles s’inspirent souvent des modèles iconiques portés par les athlètes de haut niveau. Pensez aux designs classiques des années 70, 80, et 90, revisités avec une touche moderne. Les baskets rétro allient confort et tendance, et peuvent facilement être portées avec une tenue décontractée ou même pour casser les codes d’un look plus formel. Optez pour des couleurs vives pour capturer l’esprit de la compétition, ou choisissez des teintes plus douces pour un look plus discret.

Représentant bien plus qu’une simple tenue de sport, le maillot de foot incarne l’esprit d’équipe, la passion et l’appartenance. Porté par les supporter.se.s comme par les athlètes, il est un symbole de ralliement et de fierté nationale. Ces derniers mois les maillots de foot vintage ont aussi envahi les dressings en guise de t-shirts (tendance « blokecore »). Il peut être associé à un jean pour un look décontracté, ou porté de manière plus audacieuse, par exemple avec une jupe ou un pantalon habillé pour un contraste intéressant.

Le bomber olympique : pour une touche urbaine

Le bomber, emblème de la mode urbaine, a trouvé sa place dans les vestiaires olympiques. Les versions inspirées des JO combinent l’attitude rebelle de cette pièce avec des éléments rappelant les uniformes des équipes nationales. Les écussons, les drapeaux et les slogans brodés ajoutent une dimension patriotique et sportive à ce classique du streetwear. Polyvalent, le bomber peut être porté avec un jean pour un look décontracté ou avec une jupe pour un contraste inattendu.

Les chaussettes montantes : un clin d’œil rétro

Les chaussettes montantes, autrefois réservées aux terrains de sport, ont envahi la rue. Inspirées des tenues olympiques, elles se portent fièrement avec des baskets, des sandales, ou même des talons pour un look décalé. Optez pour des chaussettes ornées de rayures, de logos ou de drapeaux pour afficher votre esprit sportif. Elles ajoutent une touche rétro à votre tenue tout en étant étonnamment polyvalentes. Que vous les associiez à un short, une jupe, ou un pantalon retroussé, elles donneront une nouvelle dimension à votre style.

La veste coupe-vent : légère mais efficace

Les Jeux olympiques et paralympiques ont toujours été une vitrine pour les vêtements techniques, et la veste coupe-vent en est un excellent exemple. Conçue pour protéger les athlètes des intempéries sans les alourdir, cette pièce est rapidement devenue un incontournable du dressing sportif et urbain. Ses atouts ? Elle est légère et compacte. Les vestes coupe-vent sont ainsi parfaites pour les journées venteuses ou pluvieuses, tout en ajoutant une touche sportive à n’importe quelle tenue. Portée avec un jean, un legging ou même une robe, la veste coupe-vent est à la fois pratique et stylée.

Les lunettes de soleil sportives : protection et style

Enfin, aucun look inspiré des compétitions sportives, comme les Jeux olympiques et paralympiques, ne serait complet sans une paire de lunettes de soleil sportives. Conçues pour protéger les yeux des athlètes dans des conditions extrêmes, ces lunettes sont également un accessoire mode à part entière. Elles se distinguent par leurs formes aérodynamiques, leurs verres miroirs et leurs couleurs flashy. Parfaites pour un look audacieux sur la plage ou pour apporter une touche dynamique à votre tenue de ville, ces lunettes de soleil sont l’accessoire idéal pour afficher votre esprit sportif avec style.

Les Jeux olympiques et paralympiques sont une source inépuisable d’inspiration mode, mêlant tradition, innovation, et style. En intégrant ces pièces mode sportives à votre dressing, vous pouvez non seulement afficher votre passion pour le sport, mais aussi adopter un look résolument tendance. Alors, prêt.e à monter sur le podium du style ?