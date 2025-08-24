Ni classique, ni discret : ce maillot de bain fleuri divise les avis

C’est un maillot de bain floral qui ne ressemble à aucun autre. Si la plupart des modèles apprivoisent marguerites et fleurs tropicales avec subtilité, celui-ci ne fait pas dans la demi-mesure. Avec ses coques en pétale fushia qui couvrent juste l’essentiel et ses ficelles bleutés, ce bikini maximaliste plaît un peu, beaucoup ou… pas du tout.

Un bikini vitaminé qui apprivoise les fleurs avec audace

À l’évocation du bikini fleuri, vous imaginez certainement un tissu tapissé de gros tournesols ou de coquelicots flamboyants. Des bouquets de tous les styles poussent sur les courbes dorées au plus fort de l’été. Des imprimés fleuris piqués de romantisme aux versions psychédéliques typiques des années 80, une belle végétation s’épanouit du cou jusqu’aux hanches des fashionistas en herbe. Mais cette année, la fleur devient un ornement et s’impose en relief au creux des coutures. Elle s’invite en trois dimensions sur les bretelles des maillots, se plante au bord du décolleté comme une broche intégrée et prend racine sur le côté des culottes échancrées.

La créatrice de contenu @hilonagos_off, elle, a trouvé un modèle qui repousse les limites du possible et qui rivalise d’extravagance. C’est de la fantaisie pure. Des fleurs de cerisiers en trompe l’œil habillent sa poitrine comme les noix de coco le font sur les silhouettes des femmes des îles. Le pistil, reproduit avec des perles irrisées jaune, semble plus vrai que nature.

Des ficelles de la couleur du ciel se déploient autour de son buste à la manière des tiges et accordent au bikini un minimum de tenu. Le bas, quant à lui, est plutôt simple. Confectionné dans un tissu texturé et servi dans une teinte verte qui fait sens, il arbore des détails de liens entrelacés. Un design au climax de l’originalité que les internautes n’ont pas tardé à piétiner. Hilona, qui a toujours un temps d’avance sur la mode, a récolté des commentaires plutôt… épineux.

Un modèle loin du conventionnel triangle qui agite la toile

Entre ceux qui ont vu là une belle plante à butiner et ceux qui ont tout de suite crié à l’indécence, ce bikini n’a pas vraiment été couvert de rose. Ce maillot, qui pourrait être l’œuvre d’un créateur de mode un peu fou, Hilona l’a cueilli sur la vitrine du site Shop2gether. Une adresse brésilienne qui s’adapte aux exigences esthétiques de ce pays, qui applique le “less is more” jusque sur le sable chaud.

Mis en scène dans un paysage désertique plus proche du mirage que de la réalité, ce maillot a spontanément déchainé les pouces. “Trop vulgaire”. “Il faudrait penser à se couvrir”. “On dirait un cache téton”. “Il est grossier”. Les internautes n’ont pas manqué d’adjectifs pour qualifier l’esthétique de ce maillot atypique. Certains, plus naïfs, ont cru qu’elle avait apposé deux emojis sur sa poitrine, le haut se confondant, à s’y méprendre, avec les fleurs virtuelles du clavier.

Fort heureusement, d’autres fans l’ont arrosé de compliments et salué la “prise de risques”. “Canon”. “Magnifique comme toujours”. “Ce maillot n’est pas fait pour vous plaire”. Ce maillot, qui ne camoufle presque rien et que beaucoup garderaient pour des sessions de bronzette plus confidentielles, n’obtient pas tous les suffrages.

Pourtant, en été, le corps est loin d’être un jardin secret et c’est la saison qui veut ça. Que Hilona ait adopté ce maillot pour colorer sa peau avec poésie ou par simple coup de cœur, c’est son choix. Au Brésil, toutes les femmes se pavanent dans l’écume avec des hauts rikiki et des bas quasi inexistants et personne ne les regarde avec des yeux interloqués.

Pas de la provocation mais un acte de célébration

Ce maillot de bain fleuri qui a éclos sur la silhouette caramélisée de Hilona est l’antithèse même de la sobriété. La créatrice de contenu, réputée pour ses looks très pointus et ses ensembles toujours plus recherchés, ne s’impose aucune restriction face à la glace. Elle porte ce que bon lui semble et l’opinion des autres lui passe au-dessus de la tête.

Ce bikini, effronté aux yeux des uns et étonnamment coquet aux yeux des autres, a au moins le mérite d’encenser sa silhouette et de faire le terreau fertile de son amour propre. Trop court, pas assez coloré, trop terne, trop échancré, pas assez ouvert. Qu’importe l’apparence du maillot, ce sera toujours un aimant à critiques. Comme les autres tenues arborées par les femmes de manière générale.

Ce maillot de bain fleuri, qui sème de la fantaisie sur les transats, est certainement le plus « controversé » de la saison. Pourtant, celle qui le porte reste imperturbable, fière de son look et bien dans son corps. Et beaucoup devraient en prendre de la graine.